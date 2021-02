Zo wordt Valentijnsdag (online) toch leuk, deel 2: videodaten en veel muziek

Het is 14 februari, dus ‘vieren’ we Valentijnsdag. Maar ja, hoe?! Er is door de coronamaatregelen niet veel mogelijk, maar er zijn genoeg creatievelingen die iets voor ons hebben bedacht. Doe er je voordeel mee.

Romantisch schaatsen met z’n tweeën kan helemaal prima natuurlijk, als je een huishouden vormt. En als het ijs nog sterk genoeg is. Maar wat als je nog niet samen bent? Of de ander nog helemaal niet weet, dat je vlinders in je maag hebt? En hem of haar wil verrassen? Het is allemaal wat lastiger in deze tijd. Met onderstaande tips kun je er misschien toch een leuke (online) Valentijnsdag van maken. Donderdag verscheen er ook een tip-artikel deel 1.

Meeste Nederlanders vinden Valentijnsdag ‘leuk’

Dat we Valentijnsdag graag vieren blijkt uit onderzoek van Topbloemen. Het bloemenbezorgbedrijf vond uit dat negen van de tien Nederlanders deze dag van de liefde een leuke dag vinden. Het klinkt misschien een beetje ‘wij van WC-eend’, maar bloemen geven is nog altijd heel populair. Het is tegelijkertijd niet zo verrassend, want een bloemetje geven of laten bezorgen is natuurlijk ook in coronatijd heel goed mogelijk. 86 procent van de ondervraagden vindt het ook nog steeds leuk om bloemen op Valentijnsdag te ontvangen. De meest gewilde bloem is de roos.

Valentijnsdag gered met online een drankje doen

Drankjedoen.nl heeft iets bedacht ‘om Valentijnsdag te redden’. Vanavond om 20.00 uur wordt een videoplatform gelanceerd waarbij de eerste indruk binnen een minuut via video telt. Zo krijg je, zonder je vooraf in te lezen, meteen een compleet visueel beeld van iemand. Niet jouw type? Gelukkig duurt het maar een minuut tot de volgende potentiële match in beeld komt. Dit vernieuwende concept maakt daten anno nu makkelijk, snel, betrouwbaar en vooral: mogelijk. „Het nieuwe blind daten”, vindt Drankjedoen.nl. Voor wie het vanavond uitprobeert, veel succes in je zoektocht naar de liefde!



Samen naar muziek luisteren, meer seks

Wist je dat 53 procent van de Nederlanders dankzij muziek makkelijker met hun geliefden praat en 22 procent ook sneller zegt dat ze die persoon graag zien? Sterker nog: naar muziek luisteren die je leuk vindt, zorgt ervoor dat je je meer aangetrokken voelt tot de ander. Uit recent onderzoek van Sonos Radio blijkt ook dat koppels die samen naar muziek luisteren vaker seks (2,5 keer per week) hebben dan koppels die dat niet doen (1,5 keer per week). En ook dat muziek door 20 procent van de Nederlanders gebruikt wordt om de first move te maken in de slaapkamer. Ideaal voor Valentijn, toch? Voor wie niet samen is: luister samen op afstand (wie weet leidt dat binnenkort ergens toe…). De gratis radiostreamingsdienst van Sonos heeft in elk geval een mogelijkheden die bij Valentijnsdag past gelanceerd. Dat is station Love Rules. Vind je alle heisa rond Valentijnsdag maar niks, dan past station Love Stinks waarschijnlijk beter bij jou.

Nog meer muziek op Valentijnsdag

Verschillende radiostations spelen vandaag ook in op Valentijnsdag. Sky Radio vond uit dat 41 procent van de Nederlanders behoefte heeft aan ‘meer genegenheid’. Daar gaat het station op Valentijnsdag op in. Door je speakers klinken non-stop lovesongs in de Valentijn 101. Radio 538 gooit het over een heel andere boeg. Op deze zender moet de temperatuur ‘ver boven het vriespunt’ stijgen. Dat gebeurt met het draaien van de vijftig vunzigste platen, uitgekozen door de Radio 538-dj’s. Nummers als Sexual Healing, How Many Licks, Turn Your Lights Down Low en Freak Me komen tussen 14.00 en 18.00 uur voorbij.

Tips voor een virtuele Valentijnsdag

Tot slot zette ook sociaal netwerk Bumble vijf tips op een rij over hoe je Valentijnsdag kunt vieren. Of het nou virtueel is, of echt samen.

Wees georganiseerd. Zoals met elke feestdag of lockdown-verjaardag, kan het als een sleur aanvoelen als je nikst hebt om naar uit te kijken en je tijd mee te vullen. Een tip is om tijd vrij te maken voor activiteiten, zodat je mentaal en fysiek weet waar en wanneer je ergens moet zijn. Dit kan zo klein zijn als het afspreken van een tijdstip om met je partner te ontbijten (zij het via videochat als jullie niet samen zijn) of het bereiden van een ingewikkeld driegangendiner. Evenzo, als je van plan bent iets naar je date te sturen, zorg er dan voor dat je dit op tijd doet.

Maak nieuwe tradities. Voor degenen die tijdens de pandemie bij elkaar zijn gekomen, en voor degenen die het grootste deel van een jaar samen zijn opgesloten, is dit het perfecte moment om een ​​nieuwe traditie te introduceren. Naast al je andere nieuwe hobby’s die je in het afgelopen jaar hebt opgedaan, kan het zo eenvoudig zijn als kaarten voor elkaar maken of alles uit de kast halen en besluiten dat je je speciaal aankleedt voor het avondeten. Maak er iets kleins en haalbaars van, maar iets dat een glimlach op het gezicht van jou en je partner zal toveren.

Frisse neus doet wonderen

Ga (veilig) op pad. Onderzoek toont aan dat één op de drie mensen zou kiezen voor een actieve date en ervoor zou kiezen om naar buiten te gaan. We weten dat even een frisse neus halen wonderen doet voor lichaam en geest. Een stadswandeling is niet alleen een prima optie als je niet samenwoont, maar is ook een goede gespreksaanzet op een eerste date.

Maak er een diner van. Bijna de helft van ons zou normaal gesproken uit eten gaan om Valentijnsdag te vieren. Plan in plaats daarvan om thuis samen een speciaal diner te koken en dek de tafel om je favoriete restaurant te repliceren. Als je niet fysiek samen kunt zijn, koop dan dezelfde ingrediënten of maaltijdbox en maak tegelijkertijd het avondeten ‘samen’.

Het draait allemaal om sfeer. Verras je partner met het bepalen van de sfeer. Of het nu gaat om kaarsen, een speciale afspeellijst of een throwback-cocktail, het is belangrijk om de sfeer te creëren voor de Valentijnsdag die je zou willen, zelfs als de omstandigheden ervoor zorgen dat je niet samen kunt zijn. Geuren en geluiden kunnen een positieve invloed hebben op de stemming van je partner in moeilijke tijden.