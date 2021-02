Veel stelletjes lopen door de lockdown op hun tandvlees: alleen op vakantie

Met die lockdown zijn we allemaal wel klaar, al moeten we hem nog even doorstaan. Neem je specifiek de Nederlandse stelletjes onder de loep: die balen wat af.

Bijna 20 procent van de Nederlanders maakte het afgelopen jaar vaker ruzie met zijn of haar partner dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder meer dan duizend landgenoten met een vaste relatie. Dus bij 80 procent gaat het helemaal prima kun je ook zeggen. Een aanzienlijk percentage is het echter wel.

Na lockdown alleen op vakantie

Een derde van alle ondervraagden gaat na afloop van de lockdown en de vermoeiende ruzies of ruzietjes graag een aantal dagen alleen op vakantie.

Met 35 procent snakken vooral mannen naar een aantal dagen respijt van hun partner. Onder vrouwen bedraagt dit percentage 25 procent. „Ergens kan ik er wel inkomen dat zoveel Nederlanders behoefte hebben aan wat me time”, zegt Vince Franke van Acties.nl, een site die consumenten helpt te besparen op online aankopen. „Zeker wanneer je in de stad woont en constant op elkaars lip zit, kan het al snel ongezellig worden. Gelukkig wonen mijn vriendin en ik in een normaal woonhuis en kunnen we ons – wanneer nodig – verstoppen in verschillende kamers. Dat is een stuk lastiger wanneer je driehoog in het centrum van de stad woont.”

Stilte voor de storm in relatie stelletjes

Naast slaande ruzies en gekibbel tijdens de lockdown lijkt er momenteel ook van alles te borrelen onder de oppervlakte. Zo heeft een op de vijf ondervraagden zich in 2020 meer en vaker aan hun wederhelft geërgerd dan in de periode voor corona. Noord-Hollanders lopen het vaakst rond met ingehouden frustraties (26 procent). Als een gevolg hiervan zegt een kwart van alle respondenten in het afgelopen coronajaar tenminste één dag niet- of nauwelijks met hun partner te hebben gesproken. Dit komt onder hoogopgeleiden (30 procent) vaker voor dan onder middelbaar (24 procent) en praktisch geschoolden (25 procent).

Wie past zich tijdens de lockdown het beste aan?

Niet alleen binnenshuis, maar ook daarbuiten lopen de spanningen soms hoog op. Zo zegt 17 procent van de ondervraagden dat zijn of haar partner veel te nonchalant omspringt met de huidige coronamaatregelen. Daarnaast vindt een derde van hen dat zij zich beter aanpassen aan de huidige lockdown dan hun wederhelft. Opvallend is daarbij het grote verschil tussen mannen (37 procent) en vrouwen (28 procent).

Een laatste punt van ergernis is persoonlijke verzorging. Zo zegt 17 procent van de ondervraagden dat hun partner zijn of haar uiterlijk het afgelopen coronajaar flink heeft laten verslonzen. Met 22 procent besteedden vooral hoogopgeleiden tijdens de lockdown minder aandacht aan hun uiterlijk. Het geldt ook voor Franke van Acties.nl: „Als ik fulltime thuiswerk, ligt verslonzing op de loer. Het is natuurlijk veel makkelijker en comfortabeler om in je pyjama of trainingsbroek achter je computer te kruipen, maar het helpt me niet in de juiste (werk)stemming te komen. Ik merk dat mijn dagen veel productiever zijn als ik me aan het begin van de dag gewoon normaal aankleed.”

