7 gedragsveranderingen waardoor je weet dat je geliefde aan het liegen is

Om erachter te komen of iemand aan het liegen is, kan je heel vaak vertrouwen op je intuïtie. Maar om daar volledig op te vertrouwen is best lastig.

Vaak heb je voor jezelf bewijs nodig om het echt te geloven. Als je denkt dat je lover tegen je liegt, wil je dat zeker weten voordat je hem/haar gaat confronteren. Er zijn 7 gedragsveranderingen waar je op kunt letten om erachter te komen of je geliefde liegt, zonder hem/haar te hoeven vragen of te confronteren.

Liegen en vertrouwen

Eén van de grootste angsten van daten is dat iemand niet oprecht is. Als diegene tegen je liegt voel je je bedrogen en is je vertrouwen aangetast. Het is helemaal niet gek als je hier bang voor bent als je een nieuw persoon ontmoet. Natuurlijk kan je altijd aan je vriend, vriendin, man of vrouw vragen wat er aan de hand is, maar dit kan wantrouwig overkomen. Daarnaast weet je nooit of je een oprecht antwoord krijgt.

Liegen hoeft aan de andere kant niet altijd slecht te zijn, het kan ook draaien om een verrassing of cadeautje voor jou. Ga dus niet altijd meteen van het ergste uit. Om er zeker van te zijn dat je partner tegen je liegt kan je het beste een stap achteruit doen en de situatie van een afstandje te bekijken. Zo zie je misschien een van die 7 gedragsveranderingen.

1. Er klopt iets gewoon niet

Als je achter een probleem of miscommunicatie komt kan dat gebeuren. Maar als dit té vaak voorkomt, kan je bij jezelf bedenken dat hij/zij waarschijnlijk liegt. Als je er daarnaast ook achter komt dat je deze ‘problemen’ probeert recht te praten, moet er een belletje gaan rinkelen.

2. Hij/zij is niet aanwezig

Een teken van liegen kan ook zijn als een persoon opeens heel moeilijk te bereiken is. Als je dus denkt dat je partner iets verbergt én je kunt hem/haar daarnaast ook moeilijk bereiken, dan kan het goed zijn dat hij/zij aan het liegen is en iets verborgen houdt.

3. Er veranderen opeens allemaal dingen

Stel je voor je bent al een tijdje aan het daten en hebt samen een structuur opgebouwd en deze wordt van de ene op de andere dag helemaal opgegooid door je partner. Dit is verdacht, toch?! Liegen ligt dan voor de hand…

4. Hij/zij schiet in de verdediging

Een ander duidelijk voorbeeld van als iemand liegt is als hij/zij meteen een verdedigend weerwoord heeft. Als je hem/haar vraagt iets uit te leggen of duidelijk te maken kan diegene boos worden of agressief reageren. Dit kan een duidelijk tegen zijn voor liegen.

5. Jij wordt verdacht van liegen

Ja, snap je het nog? Dit is een beetje omgekeerde wereld, maar komt wel regelmatig voor. Als jij sterkte twijfels hebt over of iemand liegt kan het zijn dat hij/zij de opmerking terugspeelt en jou verdenkt van liegen. Dit klinkt misschien gek, maar let maar eens op. Hier trappen we natuurlijk niet in.

6. Als hij/zij bepaalt met wie je mag praten en wie niet

Op deze manier probeert je lover natuurlijk zijn/haar geheim te beschermen. Dit is wel een hele duidelijke aanwijzing waaruit je kan vaststellen dat het draait om liegen.

7. Vertrouw op je intuïtie liegen kan je vaak aanvoelen

Sommige mensen hebben een hele sterke intuïtie, je ziet het veel terug bij mensen met bepaalde sterrenbeelden. Het kan zijn dat je gevoel wordt beïnvloed door alles om je heen, maar soms kan je er echt wel op vertrouwen. Als je intuïtie je dus vertelt dat het draait om liegen kan je daar best vanuit gaan.

