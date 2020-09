Ga je online daten? Zes dingen waar je op moet letten

Ben je (weer) single en van plan om binnenkort te beginnen met online daten? Dan zijn hier alvast zes dingen waar je op moet letten.

1. Kies de datingsite of app die bij jou past

Om in contact te komen met het type single waar je naar op zoek bent, is het belangrijk om de juiste datingsite of datingapp te kiezen. Actief worden op Tinder ligt tegenwoordig voor de hand, maar het is zeker niet de enige of beste manier om een serieuze relatie te vinden. Wanneer je bijvoorbeeld graag via je mobiel wil daten met vrijgezellen van niveau, kan een datingapp voor hoger opgeleide singles ook gewoon een uitstekende optie zijn.

2. Besteed voldoende aandacht aan je datingprofiel

Je datingprofiel is je online visitekaartje voor andere singles en dus is het essentieel voor je succes om daar voldoende aandacht aan te besteden. Dat betekent bijvoorbeeld meerdere profielfoto’s plaatsen, waarbij niet alleen je gezicht maar ook je hele postuur op minimaal 1 foto zichtbaar is. Neem ook de tijd om je interesses in te vullen en een leuke en vooral pakkende profieltekst te schrijven.

3. Zoek de balans tussen serieus en ontspannen

Hoe graag je ook een serieuze relatie wil, het is altijd goed om enigszins ontspannen met het daten om te blijven gaan. Er zit niemand te wachten op liefdesbetuigingen tijdens een eerste chat, dus houd het contact in het begin vrolijk, flirterig en ontspannen. Singles zoeken in de eerste plaats iemand waar ze blij van worden, dus het is belangrijk dat je plezier in het leven uitstraalt. Moeilijke onderwerpen komen heus nog wel aan bod als jullie echt een klik met elkaar blijken te hebben.

4. Niet iedereen heeft goede intenties

Niet iedereen die je ontmoet op een datingsite of datingapp heeft dezelfde intenties als jij hebt. Daarom is het goed om altijd voorzichtig te blijven. Het is slim om datingapps of datingsites te kiezen waar profielen actief worden gecontroleerd, maar blijf ook zelf goed opletten. Wanneer iemand te goed lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.

5. Wacht niet te lang met afspreken

Hoe goed het ook klikt met iemand die je alleen nog maar online kent, dat zegt helaas nog weinig over hoe jullie in het echt bij elkaar zouden passen. Het is dus slim om bij een fijne klik via internet ook vlot met elkaar in het echt af te spreken. Als de ander dan toch onverhoopt tegenvalt, is het makkelijker om je weer op andere singles te gaan richten.

6. Hou vol als het even tegenzit

Er is altijd een kans dat je al in je eerste week op een datingsite je droompartner tegen het lijf loopt, maar de meeste singles zijn toch al snel drie tot zes maanden zoet met online daten totdat ze een relatie vinden. Wees dus geduldig en hou vol als het even tegenzit. Heb je een volledig mislukte date achter de rug? Neem dan gerust even een pauze, en begin dan na een paar dagen met frisse moed weer opnieuw.