Hoe vind je de liefde in tijden van een pandemie?

De komst van het coronavirus zorgt voor een hoop gedoe. Maar er gebeuren gelukkig ook mooie dingen. En wat is het mooiste wat er bestaat in het leven? Juist, de liefde!

Want daten of de liefde vinden in tijden van een pandemie is net even andere koek. Tijdens de lockdown trof je geen droomman aan de bar in het café, spotte je geen toekomstige vriendin op een festival en de supermarkt was in deze tijd wellicht niet de ideale plek om te flirten.

Datingapps

Een makkelijke manier voor mensen om, ondanks de coronamaatregelen zich toch in het datingcircuit te begeven, zijn de welbekende datingapps. Grote spelers onder deze apps zijn Happn en Tinder. Woordvoerder en ‘Head of Trends’ van Happn, Marine Ravinet, vertelt welke ontwikkelingen de beroemde datingapp in de coronatijd signaleert. „Datingapps worden meer dan ooit gebruikt. Meer dan 215.000 gebruikers registreerden zich in Nederland op Happn sinds maart. Tijdens de lockdown zagen we dat het aantal berichten via de app steeg met 20 procent. Mensen waren in die tijd voorzichtig met afspreken, waardoor er meer gesprekken online plaats vonden.” Ravinet vertelt dat die langere online gesprekken zorgen voor een betere band.

Volgens haar is een pandemie niet makkelijk voor singles die alleen thuis zitten. „Voor onze gebruikers zijn datingapps belangrijk om sociale interactie te behouden en isolatie te voorkomen.” Ook wordt de functie van het videobellen via Happn vaker gebruikt. 56 procent overweegt zelfs te te videobellen voor een eerste date.

Drie biljoen swipes

Conculega Tinder beschikt niet over specifieke getallen in Nederland, maar ziet wereldwijd ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. Woordvoerder Atilla Yörük vertelt: „In Duitsland nam het aantal gesprekken met 33 procent toe. De duur van deze gesprekken steeg met 17 procent.” Dat Tinder gedurende corona populair was blijkt uit het feit dat zondag 29 maart de meeste ‘swipes’ ooit in de geschiedenis van de datingapp plaats vonden. „Wereldwijd waren dit meer dan drie biljoen swipes.”

Tinder bedacht nog een nieuw initiatief voor de weekenden genaamd Swipe Night. Gebruikers van de app besteden op die manier een „avond in de stad zonder het huis te verlaten”. Wil je Swipe Night eens proberen? Aanstaande zaterdag start wereldwijd de interactieve Swipe Night.

Auto-bioscopen

Toch hoeft een pandemie geen aanleiding tot een gedwongen vrijgezellenbestaan te zijn. Sommige geluksvogels kregen het namelijk gewoon voor elkaar: de liefde vinden in tijden van corona. Mariska van den Hoeven (39) uit Vianen bijvoorbeeld. Aan de telefoon legt ze uit welke bijzondere wending haar liefdesleven kreeg. „In maart dit jaar besloten mijn ex-man en ik te scheiden na een huwelijk van 15 jaar. Zo’n scheiding is niet niks.” Vrij snel na haar scheiding kreeg Van Den Hoeven contact met een jongen uit haar dorp via social media. „Ik kende hem al van feestjes en de voetbal. Het contact werd steeds leuker en we besloten af te spreken. Maar hoe spreek je af in coronatijd wanneer alle locaties voor een date dicht zijn? Toen zijn we gaan auto-bioscopen!”

Van den Hoeven en haar liefde reden naar rivier de Lek bemand met een iPad en hapjes. „Daar kropen we achterin de auto en keken we films. Maar het gaf ons vooral de gelegenheid om veel te praten. Dat hebben we de hele lockdown volgehouden. De autoritjes werden onze date.” Eind deze maand krijgt het stel de sleutel van hun nieuwe huis. „Het bijzondere is dat iedereen, inclusief mijn ex-man, achter onze relatie staat. Het ging wellicht wat snel, maar het zit helemaal goed.”

Samen in quarantaine

Linde van der Heijden (30) uit Tilburg begon eind februari met daten met haar huidige vriend. „Een paar weken later, na de beruchte persconferentie, voorzagen we een lockdown. Ik vroeg hem heel romantisch of hij met mij in quarantaine wilde en hij zei ja.”

„Hij woont in Utrecht en ik in Tilburg en daardoor waren we afhankelijk van het openbaar vervoer. Daten vonden we niet vallen in de categorie ‘reis alleen absoluut noodzakelijk’.” En dat betekent dat Van der Heijden en haar vlam konden kiezen om elkaar maanden niet te zien óf om te gaan samenwonen. „We kozen voor dat laatste.”

Voor de tortelduiven was het de eerste keer dat ze überhaupt met iemand gingen samenwonen. „Dat pakte gelukkig goed uit. We werken thuis, koken, sporten en eten samen en dat werd een hele fijne tijd. Na een maand samenwonen hebben we elkaar pas echt verkering gevraagd. En nu zijn we al een half jaar samen.”

Duitse liefde

Irina Verwer (39) werd vorig najaar, kort nadat haar 16-jarig huwelijk eindigde, tot over haar oren verliefd op een Duitse man. Begin januari besloten zij en haar nieuwe liefde eind april samen te gaan wonen in Berlijn. „Dat betekende dat ik zou emigreren. 14 maart hoorden we dat Duitsland de grenzen dicht zou gooien.” Verwer en en haar Duitse ‘Liebe’ moesten in actie komen. „In de nacht van 14 op 15 maart pakte ik de verhuisdozen in en de volgende dag reden we ‘s avonds naar Duitsland. Ik was mijn vertrouwde omgeving en mijn werk op slag kwijt. In Berlijn gingen we in lockdown. Ik was de laatste inschrijving in de stad voordat het gemeentehuis dichtging.”

Sinds die dag zijn Verwer en haar vriend 24/7 samen. „Dat gaat ontzettend goed. We zijn gelukkig en doorstaan alle obstakels op onze weg. Juist door in het diepe te springen is onze relatie enorm verdiept en gegroeid.”

Cupido in coronatijd

Minou van Os (24) uit Amsterdam kreeg in oktober de diagnose diabetes type 1. „Ik kwam erachter dat het best irritant is om dit ter sprake te brengen als ik met iemand aan het daten ben. Om mij heen hoorde ik dan anderen met diagnose type 1 dezelfde ervaring hebben.” Van Os bedacht dat daten met mede-diabetes patiënten wellicht de oplossing kon zijn. „Het kostte wat tijd, maar uiteindelijk maakte ik in juli de Facebookgroep DiaDating aan. Een week geleden kwam ik erachter dat de eerste ‘DiaDate-relatie’ een feit is. Ik voel me een echte cupido in deze coronatijd.”