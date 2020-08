#161 ‘Maud, ik wil niet dat je tegen me liegt…’

Maud heeft relatieproblemen met Tommy. Hij is gestopt met blowen en niet te genieten. Ze proberen al dagen een goed gesprek te voeren, maar dat lijkt niet te lukken.

Ondertussen blijft Kay (een jongen die ze heeft ontmoet op een feest van Tommy) haar berichtjes sturen. Mauds vader kan wel wat zorg gebruiken en daarom is ze tijdelijk bij hem in huis getrokken. Als ze op een avond thuis komt, ziet ze haar vader zoenen met buurvrouw Patricia. Maud doet net alsof ze niets gezien heeft. Toevallig genoeg komt ze Patricia de volgende dag tegen in de supermarkt. En dan vraagt Patricia haar ook nog om langs te komen op de koffie…

Waarom die koffiedate?

Als ik de deurbel indruk gaan er opnieuw talloze scenario’s door mijn hoofd. Het kan niet anders dan dat onze koffiedate te maken heeft met mijn vader. Maar wat zal het zijn? Misschien is zijn alcoholprobleem wel nog erger dan dat ik dacht? Of maakt Patricia zich druk om iets anders? Ik heb ze zien zoenen, maar wie weet hoe lang dit al aan de gang is..

Zodra Patricia de deur open doet weet ik gelijk dat ik me niet al te druk hoef te maken over onze ‘koffiedate’. Haar big smile zegt genoeg. Ik kan me niet voorstellen dat ze mij straks slechts nieuws gaat vertellen. Vanaf het moment dat Patricia vroeg of ik lang wilde komen voor koffie, had ik een gek gevoel. Ik ken haar al ongeveer mijn hele leven, maar toch ben ik nog nooit officieel bij haar op de koffie geweest.

Ik weet dat Patricia al dik in de vijftig is maar ze ziet er zeker uit als eind veertig. Haar kleding is tot in de puntjes verzorgd, net zoals haar huis. Als ik kind kwam ik vaak bij mijn buurvrouw langs, maar pas nu zie ik hoeveel gevoel ze heeft voor stijl.

,,Ga lekker zitten. Wil je koffie? Met of zonder havermelk? Of wil je liever thee? Ik heb verse gember in huis hoor.”

Hippie koffietent

,,Haha, het is net alsof ik bij een hippe koffietent in Amsterdam zit. Het huis is zo leuk ingericht en dan heb je ook nog eens allerlei lekkers in huis. Doe maar een koffie verkeerd met havermelk.”

De sfeer is gelukkig allesbehalve gespannen. Terwijl Patricia in de keuken bezig is met koffie, bekijk ik de foto’s in huis. Het staat vol met foto’s van Patricia, Dylan en Greg en Jurgen. Zij en Dylan waren een mooi stel. Ik zie nu ook hoe goed Greg en Jurgen zijn opgedroogd! Jeetje, vooral Jurgen lijkt net een model! Als ik straks thuis ben ga ik mijn buurjongens eens opzoeken op Instagram.

Patricia komt aanlopen met koffie en verse brownies. ,,Je hebt toch wel een beetje trek he? Ik heb ze zelf gebakken.” Ze heeft duidelijk moeite gedaan voor mijn bezoek en ik ben razend benieuwd wat ze gaat zeggen.

Patricia lijkt mijn gedachte te kunnen lezen, want ze steekt gelijk van wal. ,,Maud, je zal wel denken wat moet die gekke oude buurvrouw nou ineens van mij? Waarom wil ze nou zo graag koffie drinken? Nou, het zit zo. Ik moet je iets vertellen..”

Dan stopt ze met praten en ik weet niet of dit het moment is dat ik nu iets moet zeggen, moet lachen of juist beter kan zwijgen. Ik besluit voor het laatste te kiezen. Iets met zwijgen is goud.

We hebben het erg gezellig

Er verschijnt een blos op Patricia haar wangen en ze begint een beetje te stotteren. ,,Zoals je weet zie ik je vader de laatste tijd wat vaker. Ik heb er lang over nagedacht hoe ik dit het beste kan zeggen. Maar ja hé, je vader en ik hebben het erg gezellig. We voeren goede gesprekken, kunnen onwijs met elkaar lachen en ja, nou ja… Ik denk dat ik sinds jaren weer verliefd ben!”

Het liefst zou ik Patricia gelijk een knuffel geven, maar corona zorgt ervoor dat ik op afstand moet blijven. Ik probeer semi-verrast te reageren en net te doen alsof dit nieuws totaal onverwacht komt. Maar Patries weet natuurlijk niet dat ik ze vorige week heb zien zoenen. Patricia heeft nog niets aan mijn vader verteld en ze wilde bij mij peilen of hij open zou staan voor een nieuwe relatie.

Ik leg haar uit dat ik het alleen maar leuk vind, maar dat mijn vader nog wel wat issues heeft op te lossen. De liefde kan je alleen niet laten wachten… Ik stel haar voor dat ik een beetje bij mijn vader zou peilen hoe hij tegenover een nieuwe relatie staat.

Ik voel me gek

Als ik buiten ben voel ik me opgelucht en een beetje melancholisch tegelijk. Ik weet eigenlijk niet of je je melancholisch kan voelen, maar ik voel me gek. Aan de ene kant ben ik superblij dat mijn vader waarschijnlijk weer wat liefdesgeluk gaat vinden, maar aan de andere kant besef ik ook ineens dat mijn ouders echt nooit meer bij elkaar zullen komen.

Ik sta nog geen minuut buiten of Tommy belt. ,,WTF, heb jij het met Kay gedaan?, schreeuwt hij. ,,Kay, waar heb je het over?”

Tommy klinkt onwijs agressief, eigenlijk heb ik hem nog nooit zo boos gehoord. ,,Maud, ik wil niet dat je tegen me liegt.. Wat hebben jullie met elkaar gedaan?”

Mijn vader heeft waarschijnlijk de liefde weer gevonden, maar hoe ga ik mijn eigen relatie redden?

Lees ook: #160 Die heeft er net een stomende zoensessie met Patricia opzitten!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.