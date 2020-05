Van ‘quarantinderen’ tot ‘zumpen’, zo daten we tijdens de coronacrisis

Covid-19 verandert ons liefdesleven en dat hoor je aan ons taalgebruik. ‘Beeldborrelen’, ‘quarantinderen’ en ‘zumpen’ zijn enkele van de originele taalvondsten.

Ook ‘quarantationships’ en ‘coronalingus’ zijn enkele van de originele taalvondsten die als gevolg van de impact van de coronamaatregelen op liefde en daten omhoog zijn gekomen.

Taalleer app Babbel zette onlangs een lijst Engelse termen op een rij. Stuk voor stuk laten ze zien hoe corona terugslag heeft op hoe we daten, liefhebben en dumpen.

‘Beeldborrelen’ en ‘quarantationships’

De vrijdagmiddagborrel is vervangen door een videochat met een biertje erbij, oftewel door ‘beeldborrelen’. Maar daarna snel met iemand het bed induiken? Dat mag niet zomaar, vindt ook de overheid. Maar misschien bloeit er wel een echte relatie op, een ‘quarantationship’ genoemd. Wil je het liever uitmaken tijdens de crisis, dan heb je nu een excuus om dat via de telefoon in plaats van persoonlijk te doen. Of gewoon via Zoom, dan heet het ‘zumpen’.

Beeldborrelen: Een drankje doen met een of meerdere mensen via een online videoverbinding. Drinken mag, aanraken niet.

Coronafit: Sportief blijven, ondanks dat je veel thuis moet zitten. Zo houd je de coronakilo’s onder controle, en kun je na de crisis weer fris en gezond aan het daten slaan.

Coronalingus: Dat is de term waar dirty talk mee is omgedoopt ter ere van de crisis. Het is momenteel ook de meest acceptabele manier van seks hebben.

Quarantationship: Een relatie die tot stand is gekomen tijdens de lockdown, of deze nou via de digitale kanalen of door persoonlijk contact tot stand is gekomen.

Quarantinderen: Ondanks de anderhalvemeter afstandregel wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van datingapps als Tinder. Het loopt misschien minder vaak tot nooit op een afspraakje uit, je kunt altijd kletsen. En desgewenst aan coronalingus doen.

Zumpen: Dumpen via Zoom chat. Hoewel het niet erg dapper klinkt, is het een aardiger alternatief dan iemand negeren (ghosten) of dumpen via een appje.

Hoe bruikbaar en origineel deze coronatermen ook zijn, we hoeven er niet vanuit te gaan dat ze het Van Dale gaan halen. Vivien Waszink van het Instituut voor de Nederlandse Taal legde aan RTL4 Nieuws uit dat de originele woorden die in coronatijd opduiken waarschijnlijk veelal vergeten zullen worden.

