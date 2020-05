RIVM trekt zich terug: ‘Seksbuddy was te ongenuanceerd’

Singles mogen een seksbuddy zoeken. Dat was deze week het nieuwsbericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar singles massaal op zaten te wachten. Toch lijkt die uitspraak iets te voorbarig te zijn geweest.

Het RIVM heeft de termen seksbuddy en knuffelmaatje inmiddels alweer van haar site afgehaald, zo bevestigt een woordvoerder tegenover NU.nl. De aankondiging dat singles iemand mogen zoeken, leidde tot zoveel reacties op social media dat de instelling ervan schrok. „Daarom hebben we hier vrijdagmorgen op de website enige nuance in aangebracht.”

Tijdelijke partner

De term seksbuddy was iets te „ongenuaceerd”, zo stelt de woordvoerder verder nog. Het is niet de bedoeling dat singles nu in het wilde weg een tijdelijke partner gaan zoeken. „Het advies is meer bedoeld voor mensen die in een LAT-relatie zitten of seks willen hebben met iemand die ze al langer kennen. Mits je allebei klachtenvrij bent.” Daardoor is bijvoorbeeld ook de zin „Spreek bijvoorbeeld met eenzelfde persoon af om lichamelijk of seksueel contact te hebben”, van de website gehaald.

Eenzaamheid is een probleem waar veel singles nu mee te kampen hebben. Een van de trends is daardoor onder andere het aanschaffen van een huisdier, om zo toch nog iets te hebben om mee te knuffelen.

