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Finland trakteert 16 singles op gratis vakantie mét blind date: zo maak je kans op een plek

Wie de datingapps inmiddels helemaal zat is, kan zijn geluk binnenkort ergens anders beproeven. Finland organiseert namelijk een gratis vierdaagse reis voor zestien singles van over de hele wereld. Tijdens de vakantie maken de deelnemers kennis met het land, genieten ze van bijzondere activiteiten en schuiven ze aan bij een blinddatediner. En wie weet levert dat wel een nieuwe liefde op.

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De bijzondere actie is bedacht door Visit Finland, de officiële toeristische organisatie van het land. In februari 2027 mogen zestien vrijgezellen op kosten van de organisatie naar Finland afreizen. De deelnemers worden verdeeld over twee groepen van acht personen, die tussen 9 en 19 februari ieder een vierdaagse reis maken.

De ene groep bezoekt Helsinki, de hoofdstad van Finland, terwijl de andere groep naar Tampere gaat. Die laatste stad staat bekend als de saunahoofdstad van de wereld. Welke bestemming de deelnemers krijgen, blijft tot hun selectie een verrassing.

16 singles krijgen gratis reis naar Helsinki of Tampere

Tijdens de reis draait het niet alleen om de liefde. De deelnemers krijgen ook de kans om Finland te ontdekken. Zo staan er uitstapjes in de natuur, sightseeing en culinaire ervaringen op het programma. Het hoogtepunt van de reis vindt plaats op de laatste avond. Dan schuiven de deelnemers aan bij een bijzonder blinddatediner. Bij iedere groep van acht internationale singles sluiten twee Finse vrijgezellen aan. Daarmee hoopt de organisatie dat er tijdens het eten misschien wel een romantische klik ontstaat.

Ook het diner zelf belooft bijzonder te worden. In Helsinki wordt het eten verzorgd door Adele Kinnunen, chef-kok bij Café Savoy. In Tampere stelt Henry Tikkanen het menu samen. Hij vertegenwoordigde Finland eerder tijdens de internationale kookwedstrijd Bocuse d’Or.

Zijn de Finnen nu echt zo blij? Al zes keer verscheen er overal te wereld een persbericht: inwoners van Finland zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Zes jaar op rij zelfs… dit voorjaar was het weer zover. Voor Metro was dat een aantal jaar geleden een reden om voor een reisverhaal eens naar Finland af te reizen en om te horen of die Finnen nou echt zo happy zijn.

Het idee voor de gratis liefdesreis ontstond na een opvallende trend in Finse supermarkten. Afgelopen zomer introduceerde supermarktketen Prisma namelijk roze winkelmandjes voor singles. Wie zo’n mandje gebruikte, liet daarmee aan andere klanten weten vrijgezel te zijn en open te staan voor een gesprek. De winkelmandjes moesten het makkelijker maken om tijdens het boodschappen doen iemand aan te spreken, zonder dat je eerst hoefde uit te zoeken of diegene al een relatie had. Het initiatief zorgde voor veel reacties op sociale media. Sommige mensen vonden het een slimme manier om nieuwe mensen te ontmoeten, terwijl anderen het vooral ongemakkelijk vonden.

Het concept deed denken aan een vergelijkbare trend in Spanje. Daar trokken singles in 2024 massaal naar supermarktketen Mercadona, nadat op TikTok het verhaal rondging dat je tussen 19.00 en 20.00 uur andere vrijgezellen kon ontmoeten. Een omgekeerde ananas in het winkelwagentje diende daarbij als herkenningsteken.

Waarom datingapps de liefde moeilijker maken volgens matchmaker Annemieke Dubois

De reis komt in een tijd waar veel singles het lastig hebben met daten. We swipen, vergelijken en zoeken naar een partner die aan steeds meer eisen moet voldoen. Maar volgens de Belgische matchmaker Annemieke Dubois (50), die Metro in september sprak, saboteren we daarmee ons eigen liefdesleven. Ze noemde het de ‘IK-economie’: „De verwachtingen van een partner zijn inmiddels veel te hoog.”

Gratis naar Finland? Aanmelden kan tot 10 november 2026

Wie graag mee wil naar Finland, moet wel eerst een kleine opdracht uitvoeren. Geïnteresseerden moeten een video maken waarin ze antwoord geven op de vraag wat ze zouden serveren tijdens een romantisch diner en waarom. Die video moet vervolgens op Instagram, TikTok of YouTube worden geplaatst, met de hashtag #FinnishDinnerDate. Daarnaast moeten deelnemers Visit Finland taggen en het aanmeldformulier invullen op FinnishDinnerDate.com.

Aanmelden kan tot dinsdag 10 november 2026 om 10.59 uur Nederlandse tijd. Op 1 december maakt Visit Finland via Instagram en TikTok bekend welke zestien singles geselecteerd zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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