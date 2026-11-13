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Berlijn heeft meer dan de bekende hotspots: 3 bijzondere plekken die veel toeristen overslaan

Een verlaten geallieerd afluisterstation, een indrukwekkende ‘kalkkathedraal’ en een schitterend meer omringd met de boze geesten van het verleden: Berlijn heeft veel meer te bieden dan de bekende bezienswaardigheden. Deze 3 plekken laten een verrassende kant van de stad zien.

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Het reisboek Slow Travel Europe – Berlijn & omgeving neemt je mee naar onbekendere historische, culturele en groene parels in de stad, de buitenwijken en de groene omgeving, dwars door de lagen van de tijd.

3 bijzondere plekken in en rond Berlijn

Teufelsberg: het verlaten spionagestation uit de Koude Oorlog

In de Teufelsberg komt alles samen wat Berlijn en omgeving zo mooi en interessant maakt: natuur, turbulente geschiedenis en een alternatieve sfeer. De berg is letterlijk opgebouwd uit verschillende lagen geschiedenis: van militaire nazi-universiteit in aanbouw tot Trümmerberg (puinberg), van wintersportberg tot geallieerd afluisterstation, en uiteindelijk naar zieltogend karkas.

Vanaf het afluisterstation, gelegen in het voormalige West-Berlijn en daardoor ook ingesloten door de voormalige Duitse Democratische Republiek, konden de Amerikanen en Britten tijdens de Koude Oorlog al het militaire radioverkeer van de Oost-Duitsers en Sovjets opvangen. Na de val van de Berlijnse Muur raakte het gebouw in onbruik. De gebouwen brokkelden af en er verschenen de mooiste graffitikunstwerken. De karakteristieke witte radarbollen piepen tot op de dag van vandaag fier uit het groen van het omringende Grunewald.

Het terrein is iets aangeharkt, maar is met ticket en eventueel een rondleiding in vrij rauwe staat te bezoeken. Om een idee te krijgen van de groene wijde omtrek, klim je – het liefst tijdens zonsondergang – het dak op van de radargebouwen.

De Teufelsberg ligt op ongeveer 20 minuten lopen vanaf S-Bahnstation Heerstraße; tickets en rondleidingen.

Van synthesizers tot kalkkathedraal: ontdek de andere kant van Berlijn

Als je de bekende musea hebt bezocht, ga dan ook eens langs het Synthesizermuseum. Experimenteer naar hartenlust met digitale en analoge synthesizers uit allerlei tijdperken. De ruimte met uitzicht op U-Bahnstation Kottbusser Tor – het vroegere hart van het alternatieve West-Berlijn – houdt door de enorme raampartijen, de tapijten en de rode met zilveren wandbekleding het midden tussen een ruimteschip en een muziekstudio.

Ook verwonderlijk is de Gemäldegalerie nabij de Potsdamer Platz. Er is meestal geen kip te bekennen, maar het hangt er vol met werken van oude meesters als Pieter Bruegel de Oude, Sandro Botticelli en Rembrandt van Rijn. Vergeet pal naast de entree niet om de eenzame Villa Parey te bekijken, de façade hevig verminkt door de oorlog.

In de buitenwijken zijn de moderne lichtkunstwerken van Dark Matter en het Sovjet-wapentuig van Museum Karlshorst goede bestemmingen. Laatstgenoemde is gevestigd in het gebouw waar nazi-Duitsland in mei 1945 officieel capituleerde. De zaal van de ondertekening is deels in originele staat te zien. Ook zijn er een diorama van de slag om het Rijksdaggebouw, propagandaleuzen in Cyrillisch schrift en een tentoonstelling over het gruwelijke Oostfront te zien.

Ontdek de indrukwekkende kalkkathedraal met 18 schoorstenen bij Berlijn

Als je ervoor openstaat wat verder te reizen, is Museumspark Rüdersdorf een geweldige kers op de taart. Naast het uitgestrekte museumpark (ook te verkennen per fiets) ligt de grootste kalksteengroeve van Noord-Duitsland. Een deel van het materiaal voor de Brandenburger Tor, de Berlijnse Muur, de façade van het Rijksdaggebouw en het Olympiastadion kwam hier uit de grond.

In het museumpark zelf staan allerlei ovens en gebouwen voor de kalkproductie uit verschillende tijdperken. De stalen constructie van het Seilbahn-Umlenkstation was bedoeld om het traject om te leiden van de kabelbaan die grove kalk vervoerde. Zo werd voorkomen dat het materiaal direct over woongebied heen zou gaan. Desalniettemin lag er tot dik in de jaren 90 een dikke laag gruis over de hele omgeving.

In het noordelijke puntje van het museumpark staat het meest imposante bouwwerk: de eind negentiende-eeuwse ‘kalkkathedraal’ van Rüdersdorf. Het overgroeide gevaarte met achttien schoorstenen is in feite een enorme oven waarmee ongebluste kalk werd vervaardigd. Door de strakke gangen, de glas-in-lood-raampjes en de fraaie lichtinval hangt ook binnenin een wat sacrale sfeer. Een trap daalt af richting de donkere kelder met een aantal rondslingerende kiepkarren. Op deze plek is het niet moeilijk je voor te stellen hoe arbeiders al dan niet vrijwillig decennialang in de hitte en het vuil zwoegden, of het nu was om de plannen van de keizer, de nationaalsocialisten of de DDR-bonzen te verwezenlijken.

Liepnitzsee: het idyllische meer waar de DDR-top een privéstrand had

Berlijn is een van de groenste hoofdsteden van Europa en het omringende Brandenburg doet er nog een schep bovenop. De deelstaat heeft ongeveer drie keer zoveel bosoppervlak als Nederland, maar is behoorlijk dunbevolkt. In Nederlandse bossen loop je zeker in mooie weekenden haast polonaise, maar in Brandenburg kan de romantische ziel zich in een idylle van uitgestrekte bossen, vriendelijke heuvels en glinsterende meren helemaal alleen op de wereld voelen.

Als het op idylle aankomt, spant de Liepnitzsee in Wandlitz de kroon. Het brandschone, in de zomer turquoise water en de bomen plus rietkragen zorgen haast voor Scandinavische sferen. ‘Schweden liegt direkt vor ihrer Haustür’ kopt een oud krantenartikel bij de oldschool-biertuin op het eilandje in het meer. Het is te bereiken met de veerboot of waterfiets, te huur bij het Strandbad.

Natuurlijk verschuilen de geesten van het verleden zich ook rondom en zelfs in de Liepnitzsee. In september 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper in het meer en zonk naar de bodem. In de daaropvolgende decennia plunderden en borgden duikers het wrak. Er schijnt niet veel meer van over te zijn, maar soms is het beter om fascinerende geruchten niet kapot te factchecken. Hetzelfde geldt voor het verhaal dat er ook een neergeschoten Duits jachtvliegtuig op de bodem zou liggen.

Wandel 15 kilometer door de natuur, langs DDR- en naziverleden

Waar geen twijfel over bestaat, is dat het Strandbad in de jaren 60 is aangelegd als privéstrandje voor de DDR-leiding. Om de plek wat Ostseecharme te geven, kregen de gebouwtjes rieten daken. Op steenworpafstand hadden DDR-dictator Erich Honecker en co een heerlijk leventje in de gated community Waldsiedlung Wandlitz. Alsof dat nog niet genoeg is, liggen even verderop aan de Bogensee ook de vroegere villa van Joseph Goebbels – Adolf Hitlers propagandaminister – en de DDR-kaderschool waar politiek talent werd opgeleid.

Om al deze plekken aaneen te rijgen tot een fijne wandeling van een kilometer of 15, reis je naar treinstation Wandlitzsee. Zet koers naar de Waldsiedlung, ga naar de zuidelijke oever van de Liepnitzsee, dan in de richting van Ützdorf en de Bogensee, en eindig bij treinstation Klosterfelde.

De Liepnitzsee ligt op loopafstand van treinstation Wandlitzsee, ongeveer 45 minuten reizen vanaf treinstation Gesundbrunnen.

Slow Travel Europe – Berlijn & omgeving Half november ligt Slow Travel Europe – Berlijn & omgeving van journalist, schrijver en historicus Laurens Bluekens en wetenschapsvoorlichter en journalist Ida Reihani in de winkels, vol met geschiedenis, natuur en rafelrandjes. In het boek staan nog veel meer verlaten gebouwen, wandel- en fietstochten, musea en verrassende plekken. Dat gaat bijvoorbeeld van Einsteins zomerhuisje in Caputh tot het voormalige ‘Elektropolis’ in Schöneweide, van de glooiingen van de Märkische Schweiz tot de verstopte Leninbeelden van Wünsdorf-Zossen en Fürstenberg/Havel, van Brandenburgs eigen ‘zone of interest’ naast concentratiekamp Ravensbrück tot fietsen over de Mauerweg door het ‘Pruisische Arcadië’ van de voormalige keizerlijke familie. Daarnaast is er ook aandacht voor het veranderende karakter van Berlijn en de vraag of de wilde sfeer van de jaren 90 nu echt helemaal ‘voorbij’ is. Kortom: een boek waarin ook doorgewinterde Berlijnbezoekers volop nieuwe zaken zullen aantreffen.

Onder drie gelukkige lezers verloten we een exemplaar van het boek. Meedoen kan tot en met vrijdag 27 november. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

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