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Skivakantie in 4 jaar tijd 33 procent duurder geworden: ‘Maar we blijven gaan’

De gemiddelde skivakantie is in vier jaar tijd 33 procent duurder geworden. Houdt dat ons tegen om op de lange latten te stappen? Nee. Wintersporters blijven gaan.

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Dat blijkt uit een analyse van prijs- en boekingsgegevens van Summit Travel. Er is ook wat beter nieuws: de prijsstijging van een skivakantie lijkt de komende winter wel af te nemen.

Wie afgelopen winter via de genoemde reisorganisatie op wintersport ging, betaalde gemiddeld 984 euro per persoon voor een verblijf, skipas, materiaalhuur en lessen. Vier jaar eerder, in het seizoen 2021-2022, was dat nog 741 euro. Dat bedrag steeg vrijwel even hard als de gemiddelde prijs van alle accommodaties. Wintersporters boeken dus hetzelfde type skivakantie als voorheen, alleen tegen een hogere prijs.

Skivakantie 33 procent duurder, ‘het leven’ 22 procent

Daarmee steeg de prijs van een skivakantie ongeveer anderhalf keer zo hard als het algemene prijspeil in Nederland. In dezelfde periode steeg het prijspeil volgens het CBS met ongeveer 22 procent. In Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland nam de gemiddelde reissom met 30 tot 33 procent toe.

Dat de reissom van een skivakantie zo sterk steeg, komt vooral door de prijzen van de accommodaties zelf. De prijzen stegen niet elk jaar even hard. De grootste sprong vond plaats in de winter van 2023-2024, toen een verblijf in de kerstweek in één seizoen 12 procent duurder werd. Hotels en horeca in Oostenrijk kregen in die periode te maken met hogere kosten voor energie en inkoop. Ook steeg het minimumloon in de sector in mei 2023 met gemiddeld 9,3 procent.

⛷️ Wil je besparen op een skivakantie? Wie wil besparen, kan het meeste voordeel behalen door de juiste week te kiezen. Een verblijf rond kerst is gemiddeld 35 tot 40 procent duurder dan hetzelfde verblijf half januari. Wie aan die kerstperiode gebonden is, kan besparen door te kiezen voor een minder bekend dorp binnen hetzelfde skigebied of een accommodatie die wat verder van de piste ligt.

Wintersporters hechten waarde aan hun weekje sneeuw

De opeenvolgende prijsstijgingen vormden aanleiding voor de reisorganisatie om te onderzoeken of het boekingsgedrag voor een skivakantie is veranderd. „Toen de prijzen sterk stegen, vroegen we ons af of er wintersporters zouden afhaken. Dat bleek gelukkig niet het geval”, zegt Robert Flik, oprichter van Summit Travel. „Vervolgens hadden we wél de verwachting dat reizigers korter zouden gaan of voor goedkopere accommodaties zouden kiezen. Die verschuiving zien we ook al niet.”

Volgens Flik heeft dat te maken met de plek die de vakantie bij veel mensen inneemt. „Wintersporters hechten veel waarde aan hun week in de sneeuw. Voor veel mensen is het een vast moment in het jaar, en dat geven ze niet snel op.” Ook in Oostenrijk, waar veel Nederlanders hun wintersport doorbrengen, is geen terugloop te zien. Volgens voorlopige cijfers van het Oostenrijkse statistiekbureau Statistik Austria waren Nederlanders daar afgelopen winter goed voor bijna 7 miljoen overnachtingen, 2 procent meer dan een winter eerder.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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