Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek naar vakantieplatform Booking nadat meldingen over oplichting de pan uit rijzen

De Europese Commissie start een onderzoek naar boekingsplatform Booking.com nadat het aantal meldingen over oplichting en fraude explosief toenam. Volgens de commissie doet de website te weinig aan de misstanden en handelt het bedrijf mogelijk in overtreding met EU-wetgeving.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Misschien heb je een dergelijk verhaal wel eens gehoord: je boekt een vakantie via een boekingsplatform, maar uiteindelijk blijkt het vakantieadres niet te bestaan, of de foto’s lijken in bijna niets op de realiteit. Je geld ben je kwijt, en ondertussen zit je met de gebakken peren. Dat moet, als het aan de Europese Commissie ligt, verleden tijd zijn op Booking.com.

Vervijfhondervoudiging van het aantal meldingen

Het aantal meldingen over oplichtingspraktijken is tussen 2022 en 2024 namelijk explosief toegenomen. Er is een vijfhonderdvoudiging van het aantal misstanden gemeld, zegt een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU. Booking.com bestrijdt online fraude en oplichting te weinig, vindt de Europese Commissie.

Volgens de Europese Commissie wordt 66 procent van alle online hotelreserveringen in Europa gedaan via Booking.com. „We gaan nu een diepgaand onderzoek uitvoeren en roepen het bedrijf op om gedurende het hele proces mee te werken.”

Strenge regels voor grote bedrijven

„Europeanen moeten hun vakantie kunnen boeken zonder de angst om opgelicht te worden”, reageert Eurocommissaris Henna Virkkunen op het onderzoek. „De DSA (Digital Services Act, Europese wetgeving, red.) legt duidelijke verantwoordelijkheden vast voor platforms om deze risico’s aan te pakken, en we moeten ervoor zorgen dat het toonaangevende boekingsplatform in Europa die verantwoordelijkheden serieus neemt.”

Booking zegt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek van de commissie. „Veiligheid, vertrouwen en de bescherming van persoonsgegevens hebben bij ons de hoogste prioriteit.”

De Europese Commissie is onder de DSA aangemerkt een ‘zeer groot online platform’. Voor zulke grote platforms controleert de EU extra streng of de digitale regels wel worden nageleefd.

Massaclaim die al tegen Booking.com loopt

Het onderzoek van de commissie komt boven op een massaclaim die al tegen Booking.com loopt. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Ze vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. De massaclaim heeft inmiddels ruim 267.000 aanmeldingen ontvangen.

De Telegraaf typeert Booking.com als ‘een walhalla voor criminelen‘ die het hebben gemunt op nietsvermoedende vakantiegangers. Volgens de krant gebeurt de misleiding op grote schaal met nepaccommodaties, gehackte hotelaccounts en gestolen foto’s van huizen.

Simpele trucs om mensen op te lichten

Een van de trucs van kwaadwillenden is het stelen van foto’s van huizen op verhuur- en makelaarssites. Die foto’s worden vervolgens op Booking.com geplaatst onder het mom dat het om een vakantiehuis gaat. Wie zo’n onderkomen boekt, sluist zijn geld rechtstreeks naar de bankrekening van de oplichter. De Nederlandse Vereniging van Makelaars spreekt van een ‘hardnekkig groeiend probleem’.

Booking.com stelt in een reactie dat het meerdere controlemechanismen en AI inzet om fraude op te sporen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties