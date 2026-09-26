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Reisorganisatie past routes aan om overstromingen Bangkok

Reisorganisatie Riksja Travel heeft de routes voor zijn reizigers in Thailand iets aangepast vanwege de overstromingen in Bangkok. Dat laat een woordvoerster desgevraagd weten. Via Riksja Travel zijn een „paar honderd reizigers” nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is door de overstromingen in de hoofdstad in de problemen gekomen, volgens het bedrijf.

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De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad waar geen overstromingen zijn. „Bangkok is zo groot dat we daar gelukkig omheen kunnen werken”, laat de zegsvrouw weten. Reizigers die de komende dagen richting de Thaise hoofdstad reizen, komen daardoor niet in overstroomd gebied. Reizigers die momenteel in Thailand zitten, kunnen hun reis vervolgen.

„We staan in nauw contact met reizigers en zorgen dat service zo goed mogelijk wordt verleend als er vragen zijn”, benadrukt Riksja Travel.

300 millimeter

De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit, vanwege aanhoudende regen. Inmiddels zijn de overstromingen gestabiliseerd. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog wel tot drie dagen voordat al het water weg is. Sinds donderdag is er bijna 300 millimeter regen gevallen in Bangkok, waardoor veel huizen en gebouwen onder water kwamen te staan.

Momenteel is het een druk reisseizoen in Thailand en zijn er veel reizigers in het land, zegt de woordvoerster van Riksja Travel. De overstromingen vinden onder meer plaats in Sukhumvit, een toeristische wijk in Bangkok met veel goede restaurants, aldus de reisorganisatie.

TUI

Reisorganisatie TUI heeft op dit moment twee reizigers in Bangkok. Zij hebben volgens een woordvoerster geen last van de overstromingen. „Onze reisleiding ter plaatse staat in contact met hen en houdt ze via sms-berichten op de hoogte van de situatie.”

De overstromingen hebben geen gevolgen voor geplande reizen naar Thailand, laat TUI weten. „Wij monitoren de situatie continu om indien nodig passende maatregelen voor onze reizigers te kunnen treffen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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