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77 procent van reizigers doet dit graag op vakantie: waarom de supermarkt ineens een uitje wordt

Thuis wil je er zo snel mogelijk weer buiten staan, op vakantie fotografeer je ineens het chipsschap. 77 procent van de reizigers geniet volgens Hilton van ‘grocery store tourism’. Waarom voelt een buitenlandse supermarkt ineens als een toeristische attractie?

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En dat is niet alleen iets voor fanatieke foodies. Volgens het Trends Report 2026 van hotelketen Hilton zegt 77 procent van de reizigers het leuk te vinden om tijdens een buitenlandse reis een supermarkt te bezoeken. Condé Nast Traveller bestempelde ‘supermarkttoerisme’ eerder zelfs als een van de grote reistrends van 2026.

Waarom 77 procent van de reizigers graag buitenlandse supermarkten bezoekt

Maar waarom vinden we iets wat thuis een alledaagse verplichting is op vakantie ineens zo interessant? Een supermarkt geeft een inkijkje in het dagelijks leven op een bestemming. Je ziet wat mensen ontbijten, welke producten er populair zijn en hoeveel varianten er bestaan van etenswaren die je thuis misschien nauwelijks tegenkomt. Daarbij is zo’n bezoek een stuk toegankelijker dan veel andere toeristische activiteiten. Voor een paar euro kun je lokale snacks en drankjes proberen, zonder een restaurant te reserveren of een georganiseerde foodtour te boeken.

In Finland gaat de trend inmiddels nog een stap verder, zo schrijft Dayna Camilleri-Clarke van de BBC. Supermarktketen K-Supermarket heeft verschillende vestigingen als toeristische attractie op Tripadvisor laten zetten. Sommige winkels onderscheiden zich bijvoorbeeld met lokaal geproduceerde honing of een uitgebreid aanbod aan speciaalbier.

Oxford-psycholoog: daarom smaakt die vakantiesnack thuis ineens anders

Dat eten uit een buitenlandse supermarkt soms véél lekkerder lijkt dan thuis, heeft mogelijk niet alleen met het product zelf te maken. Experimenteel psycholoog Charles Spence van de Universiteit van Oxford wijst in gesprek met de Britse krant op het belang van de omgeving waarin we iets eten. Hij vergelijkt het met wijn die tijdens een zonnige vakantie fantastisch smaakt, maar eenmaal thuis op een regenachtige avond toch een stuk minder bijzonder blijkt.

Hetzelfde kan gebeuren met die bijzondere zak chips, chocoladereep of sandwich die je tijdens een reis ontdekt. Niet alleen de smaak telt mee: ook de vakantie, omgeving en herinneringen worden onderdeel van de ervaring. Dat kan meteen verklaren waarom het soms tegenvalt wanneer je zorgvuldig meegenomen vakantiesnack weken later thuis wordt opengemaakt.

Waarom een buitenlandse supermarkt tegelijk vertrouwd én spannend voelt

Volgens consumentenpsycholoog Kate Nightingale heeft de populariteit van buitenlandse supermarkten ook te maken met de behoefte aan authentieke ervaringen. Reizigers willen niet alleen naar bezienswaardigheden kijken, maar ook even ervaren hoe het dagelijkse leven ergens is.

Een supermarkt is daar bij uitstek geschikt voor. Het principe is overal ongeveer hetzelfde: je pakt een mandje, loopt langs de schappen en rekent je boodschappen af. Omdat je weet hoe dat werkt, kun je je aandacht richten op alles wat anders is.

En ineens wordt iets waar je thuis nauwelijks bij stilstaat een ontdekkingstocht. Wat zit er in dat felgekleurde blikje? Waarom zijn er twintig soorten zeewier? En is die mysterieuze snack lekker genoeg om drie zakken van mee naar huis te nemen?

Deze Japanse supermarkt werd zó populair dat het uitzicht werd geblokkeerd

De aantrekkingskracht van doodgewone winkels heeft ook een keerzijde. In het Japanse Kawaguchiko werd een Lawson-supermarkt wereldberoemd, omdat het dak van de winkel vanaf de straat samen met Mount Fuji op de foto kon. De plek trok uiteindelijk zoveel fotograferende toeristen dat maatregelen nodig waren om de drukte in goede banen te leiden. Er werd zelfs een groot zwart scherm geplaatst om het beroemde uitzicht tijdelijk te blokkeren.

Daarmee ontstaat een vreemde tegenstelling: juist omdat een buitenlandse supermarkt zo alledaags en authentiek aanvoelt, vinden toeristen hem interessant. Maar zodra hele groepen vakantiegangers met hun telefoon voor de ingang staan, verdwijnt precies dat alledaagse karakter.

Voorlopig lijkt de aantrekkingskracht van het buitenlandse supermarktschap in ieder geval nog niet verdwenen. Want waarom zou je alleen een magneet of sleutelhanger meenemen als je ook met een koffer vol snacks naar huis kunt?

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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