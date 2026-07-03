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Zo ziet de zomervakantie van Nederlanders eruit: 21,9 miljoen keer op reis en vooral naar deze bestemming

Op zomervakantie gaan is door de jaren heen steeds gebruikelijker geworden en sommige vakantiebestemmingen winnen sterk aan populariteit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2025.

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Afgelopen zomer gingen Nederlanders in totaal 21,9 miljoen keer op vakantie. Tussen 26 april en 1 oktober 2025 trok 72 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder er minstens één keer op uit. In totaal ging het om 10,8 miljoen vakantiegangers.

Tussen 26 april en 1 oktober 2025 vierden 10,8 miljoen mensen in totaal 21,9 miljoen vakanties. Hiervan zijn 12,9 miljoen buiten de landsgrenzen doorgebracht en 9,0 miljoen in eigen land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers uit het CBS Vakantieonderzoek (CVO).

Op zomervakantie gaan: per inkomensgroep gaat dat anders

Niet iedereen gaat even vaak op zomervakantie. Inkomen speelt daarbij een belangrijke rol. Van de mensen in de hoogste inkomensgroep ging afgelopen zomer 87 procent op vakantie, terwijl dat onder de laagste inkomensgroep 41 procent was. Opvallend is dat mensen die wél op vakantie gaan, ongeacht hun inkomen, gemiddeld even vaak op reis gaan: in de zomer van 2025 gemiddeld twee keer.

Ook de huishoudenssamenstelling heeft invloed op het vakantiegedrag. Alleenstaanden gaan minder vaak op zomervakantie dan mensen die samenwonen met een partner, al dan niet met kinderen. Gezinnen met thuiswonende kinderen trekken bovendien vaker op vakantie dan stellen zonder thuiswonende kinderen.

Populairste bestemming is dichtbij huis

Waar de meeste mensen het liefst op vakantie gaan? Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn al jaren de drie populairste zomervakantiebestemmingen. Buiten de landsgrenzen worden zo’n 12,9 miljoen zomervakanties doorgebracht. De meeste bestemmingen liggen in Europa (11,5 miljoen vakanties), vooral in West-Europa (5,8 miljoen) en Zuid-Europa (4,1 miljoen). Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn hierbij de meest bezochte bestemmingen.

Hoewel Nederlanders vaker voor een buitenlandse bestemming kiezen dan voor een vakantie in eigen land, blijft Nederland met 9,0 miljoen zomervakanties het populairste vakantieland. Binnen Nederland is Gelderland de favoriete provincie, met ruim 1,6 miljoen vakanties. Daarna volgen Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel, waar elk tussen de 890.000 en 990.000 vakanties werden doorgebracht.

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Het populairste vervoersmiddel blijft hetzelfde

De auto blijft veruit het populairste vervoermiddel om de vakantiebestemming te bereiken. Van de 21,9 miljoen zomervakanties werden er 13,4 miljoen met de auto afgelegd. Het vliegtuig was goed voor 4,9 miljoen vakanties, terwijl 1,7 miljoen vakantiegangers voor de trein kozen.

Vooral bij vakanties in eigen land is de auto favoriet. Voor 80 procent van de binnenlandse zomervakanties stappen Nederlanders achter het stuur. Bij buitenlandse vakanties kiest 48 procent voor de auto en 38 procent voor het vliegtuig. De trein speelt een bescheiden rol: 9 procent van de vakantiegangers reist ermee binnen Nederland, tegenover 7 procent bij vakanties naar het buitenland.

4 op 10 vakanties in buitenland in hotel, pension of B&B

Hotels, pensions en bed & breakfasts zijn de populairste accommodaties tijdens de zomervakantie. In totaal brachten Nederlanders 7,6 miljoen vakanties door in een hotel, pension of B&B. Zo’n 6,5 miljoen keer verbleven Nederlanders in een vakantiehuis of stacaravan en 3,9 miljoen keer op een camping.

De voorkeur voor een accommodatie verschilt tussen vakanties in binnen- en buitenland. In Nederland kiest 36 procent van de vakantiegangers voor een vakantiehuis of stacaravan. Bij buitenlandse vakanties is een hotel, pension of bed & breakfast het populairst; 40 procent verblijft in een dergelijke accommodatie. Kamperen is juist populairder in eigen land. Een appartement wordt daarentegen relatief vaker geboekt voor een vakantie over de grens.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? En hoe ga je het liefste op reis (auto, trein, vliegtuig)? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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