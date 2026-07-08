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Onderzoek: zoveel Nederlanders kunnen hun werk niet loslaten als ze op vakantie zijn

Uit onderzoek van Indeed onder ruim 1500 Nederlandse werknemers blijkt dat 22 procent tijdens de vakantie druk voelt om bereikbaar te blijven. Tegelijk groeit de steun voor een wettelijk recht op onbereikbaarheid.

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Zo neemt een groot deel een werklaptop mee op vakantie en voelt bijna een kwart zich onder druk gezet om bereikbaar te blijven voor collega’s of leidinggevenden. Een meerderheid van de werkenden vindt wel dat werknemers tijdens hun vakantie met rust gelaten moeten worden.

Indeed: 22 procent voelt druk om bereikbaar te blijven tijdens vakantie

Veel Nederlanders gaan een niet geheel werkvrije zomervakantie tegemoet. Ruim een kwart geeft aan ook daadwerkelijk af en toe te werken op vakantie en 1 op de 10 neemt een laptop mee op reis.

Tegelijkertijd is er ook een grote groep Nederlanders die juist wél goed afstand kan nemen van werk. Zo geeft 53 procent aan tijdens de vakantie absoluut niet bereikbaar te zijn voor werk.

Verschil tussen leeftijdsgroepen: wie werkt meer op vakantie?

Wat blijkt? Werknemers onder de 30 voelen vaker de druk om bereikbaar te blijven dan oudere collega’s. Van de jongste groep zegt 29 procent die druk te ervaren. Bij 50-plussers is dat een stuk minder, namelijk zo’n 18 procent. Ook onder veertigers en 60-plussers ligt dit percentage aanzienlijk lager. Van de veertigers zegt 20 procent tijdens de vakantie door te werken, terwijl dat onder 60-plussers slechts 14 procent is.

Opvallend zijn ook de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen blijken tijdens de zomervakantie vaker echt afstand te nemen van hun werk. Zo zegt 58 procent van de vrouwen helemaal niet bereikbaar te zijn voor collega’s of de werkgever, tegenover 49 procent van de mannen. Daarnaast geven mannen vaker aan tijdens hun vakantie nog werkzaamheden te verrichten. Bijna een derde van de mannen (30 procent) werkt tijdens de vakantie door, onder vrouwen komt dat met 25 procent iets minder vaak voor.

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Aanzienlijke groep blijft werken, maar rust moet de norm blijven

Hoe opvallend zijn deze uitkomsten? „Voor de meeste Nederlanders is vakantie gelukkig nog altijd echt vakantie”, zegt Stan Snijders, Managing Director Benelux bij Indeed. „Toch blijft een aanzienlijke groep werken of zich verplicht voelen bereikbaar te zijn. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen door vooraf duidelijk te maken dat volledig tot rust komen de norm is.”

„Heldere afspraken over bereikbaarheid helpen voorkomen dat mensen alsnog de druk voelen om ‘even snel’ te reageren. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen uitgerust en met nieuwe energie kan terugkeren”, benadrukt Snijders

Frankrijk kent al een wettelijk recht op onbereikbaarheid

In Frankrijk ligt dat anders. Daar is het recht op onbereikbaarheid sinds 2017 wettelijk vastgelegd. Werkgevers mogen medewerkers daar tijdens hun vakantie niet benaderen. In Nederland is een vergelijkbare afspraak onlangs opgenomen in de cao voor universiteiten. Ook onder Nederlanders is daar veel steun voor: 53 procent van de werkenden vindt dat werknemers wettelijk beschermd moeten worden tegen contact buiten werktijd.

Opvallend is dat meer werknemers voorstander zijn van een wettelijk recht op onbereikbaarheid dan werknemers die zeggen tijdens hun vakantie druk te voelen om bereikbaar te blijven.

„Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat hoeft het niet te zijn”, vervolgt Snijders. „Veel werknemers ervaren in de praktijk voldoende ruimte om tijdens hun vakantie afstand te nemen van hun werk, maar vinden het tegelijkertijd belangrijk dat die ruimte ook in de toekomst gewaarborgd blijft.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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