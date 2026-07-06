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Dit is de reden dat je oren pijn doen in het vliegtuig (en 5 tips om dat – als het lukt – te voorkomen)

Je oren krijgen nogal wat te verduren in het vliegtuig, weet ‘gehoordeskundige’ Wilrik van ’t Noordeinde van Specsavers. De man van de brillen- en hoorzorgfirma geeft vijf tips tegen pijn in de oren tijdens en na het vliegen. Velen zullen hopen dat het helpt.

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Zie je weleens iemand met twee plastic bekertjes ‘om’ zijn of haar oren zitten tijdens het vliegen? Dat kan kloppen. Metro schreef al eens over dit trucje als het vliegtuig de daling heeft ingezet.

Veel mensen hebben last van hun oren tijdens het vliegen

Volgens Europe PMC, een databank met biomedische en gezondheidswetenschappelijke literatuur, heeft ongeveer één op de tien reizigers pijn of andere last aan de oren tijdens het vliegen. En ook na het vliegen, als gesprekken ‘dof’ klinken, je oren blijven ploppen of je soms een vervelende, pijnlijke druk voelt. Bij kinderen ligt het percentage hoger: zo’n 22 procent vindt het landen in een vliegtuig niet fijn.

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Hoe ontstaat pijn en druk op je oren tijdens het vliegen?

Die bekende druk op je oren ontstaat doordat de luchtdruk in de cabine heel snel verandert tijdens het opstijgen en landen. Aan het einde van de gehoorgang vormt het trommelvlies de overgang tussen het uitwendige oor en het middenoor. De luchtdruk wordt aan beide zijden van het trommelvlies gelijk gehouden door de buis van Eustachius (de verbinding tussen de ruimte achter het trommelvlies en de keel). Bij geeuwen of slikken gaat de buis open of dicht en wordt lucht aan- of afgevoerd.

Normaal gesproken werkt dat systeem prima, maar in een vliegtuig moet je lichaam ineens ‘hard aan het werk’. Tijdens het opstijgen en dalen verandert de luchtdruk snel, waardoor er een verschil ontstaat tussen de luchtdruk aan de binnenkant en de buitenkant van het trommelvlies. Door dit drukverschil komt het trommelvlies onder spanning te staan. Dat kan zorgen voor pijn in de oren, een verstopt gevoel of tijdelijk minder goed horen. Het is ook de oorzaak van het bekende plopgevoel.

✈️ Wanneer moet je naar de dokter met klachten door vliegen? Sommige reizigers krijgen meer last van tinnitus door het vliegen. De combinatie van lawaai van de vliegtuigmotoren en de drukveranderingen kunnen oorsuizen versterken. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf binnen een paar uur. Maar als symptomen langer dan 24 tot 48 uur aanhouden, raadpleeg dan de huisarts of KNO-arts. Wanneer bijvoorbeeld? Zeker bij heftige pijn en plotseling gehoorverlies. Maar ook als je moeite blijft hebben met het verstaan van gesprekken in rustige ruimtes, aanhoudende evenwichtsproblemen, een gevoel van vocht in het oor of tinnitus die erger wordt na het vliegen. Hoe eerder je erbij bent en het laat checken, hoe beter eventuele problemen behandeld kunnen worden.

5 tips om pijn aan je oren door het vliegen te voorkomen

De eerder genoemde Wilrik van ’t Noordende heeft vijf tips om oorpijn tijdens en na het vliegen tegen te gaan. Persoonlijke noot van de schrijver van dit artikel: mis je één van beide trommelvliezen, dan helpt… helemaal niets. Dan moet je even doorbijten (en veel slikken) onderweg naar je vakantieadres en hopen dat het snel voorbij gaat.

1. Begin al vóór de vlucht

Zorg dat je goed gehydrateerd bent en vermijd vliegen met een verstopte neus of verkoudheid als dat kan.

2. Houd je oren in beweging

Kauwen, slikken of gapen tijdens het opstijgen en landen helpt om het drukverschil sneller op te lossen.

3. Geef jonge kinderen iets te drinken

Vlieg je met een baby of jong kind? Laat ze tijdens het opstijgen en landen drinken of op een speen zuigen. Door het zuigen opent de buis van Eustachius zich makkelijker, waardoor de druk op de oren beter wordt gereguleerd en de kans op oorpijn afneemt.

4. Investeer in gehoorbescherming

Comfortabele oordopjes voor het reizen heffen het effect van drukverschil op en filteren het (vliegtuig)geluid.

5. Blijf wakker tijdens de landing

Juist tijdens de landing moet je actief je oren ‘open houden’ door te slikken of te kauwen. Slapen maakt de kans op klachten groter.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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