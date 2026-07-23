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Angst in Iers vakantiehuis: gezin vindt eigenaar verborgen achter gipswand, Booking.com start onderzoek

Booking.com onderzoekt een vakantiehuis in het Ierse Wexford, nadat een gezin ontdekte dat de eigenaar zich achter een gipswand in de woning had verstopt. De schokkende ervaring leidde tot een politiebezoek en veel ophef.

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In een post op Facebook blikt Therese, de moeder van het gezin, terug op het angstaanjagende moment.

Eigenaar vakantiewoning verstopt zich achter gipswand

„In de advertentie stond dat we de hele woning voor onszelf hadden. Toen we de code ophaalden voor het sleutelkastje, vroegen we nog aan de eigenaar of hij later bij de woning zou zijn. Maar hij zei dat hij weg zou zijn.”

Therese en haar gezin brengen dan ook nietsvermoedend meerdere dagen door in het vakantiehuis. Als ze na een avond uit weer terug in het huis komen, horen ze dat de wasmachine draait. Hierdoor vermoedt Therese dat de eigenaar er toch is. In de woonkamer stond een scheidingswand, maar bij nader onderzoek bleek dat het om een ‘heel dun stuk gipsplaat met een spijker erin’ ging.

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Hoe ontdekten ze de verborgen ruimte achter de gipswand?

„Mijn partner vroeg zich af wat er achter het wandje zat en toen hij het wilde verschuiven, liet het los. Ik hoorde iemand in de duisternis erachter roepen”, vertelde de vrouw later op televisie. De eigenaar bleek zich achter het wandje te hebben verstopt. „We belden meteen de politie en zijn naar het huis van een familielid gegaan om daar de nacht door te brengen.” Therese noemt de ervaring ‘extreem angstaanjagend’.

Een woordvoerder van Booking.com, waar de vrouw het vakantiehuis had geboekt, laat weten dat ze een onderzoek naar het incident zijn gestart. De woning is tijdelijk niet beschikbaar op het platform. De eigenaar is volgens de lokale politie niet gearresteerd. „De politie is ter plaatse gekomen, maar er is geen strafbaar feit geconstateerd”, aldus een woordvoerder.

Zo gebruiken oplichters je vakantie om je te neppen (en zo voorkom je het).

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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