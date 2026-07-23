Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voetballen op het strand? In dit vakantieland kan het je een fikse boete opleveren

Waar de een het liefst urenlang ligt te bakken op het strand, heeft de ander het liefst iets te doen. Bijvoorbeeld een potje voetbal of volleybal spelen op het strand. Maar wist je dat dit niet overal is toegestaan? In Italië kan het je bijvoorbeeld een fikse boete opleveren.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In het Italiaanse Riva del Garda, een populaire badplaats aan het Gardameer, zijn ze helemaal klaar met mensen die op het strand voetballen of volleyballen. Daarom hebben ze balsporten op meerdere stranden verboden. Doe je het toch, dan kan het je een boete van ongeveer 115 euro opleveren.

Wat houdt het verbod precies in?

Het verbod geldt van 24 juni tot en met 27 september voor alle stranden ten zuiden van het fietspad tussen Punta Lido en Porto San Nicolò. Het verbod is niet helemaal nieuw: eerder was er namelijk al een balsportverbod dat van kracht was bij grote drukte, maar nu geldt dit verbod dus de hele dag, ongeacht hoe druk het op het strand is.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Irritaties en ruzies door voetbal op het strand

Volgens het Oostenrijkse DER STANDARD heeft de gemeente de maatregel genomen nadat ze klachten kregen van strandbezoekers. Mensen zouden tijdens een dagje strand regelmatig geraakt worden door voetballen, volleyballen en andere ballen, wat geregeld leidde tot irritaties en ruzies. De gemeente hoopt dat het gehele verbod de veiligheid en rust op de stranden kan verbeteren. Vakantiegangers die toch graag willen sporten, worden door de gemeente verwezen naar sportvelden en andere daarvoor aangewezen gebieden.

Overigens moet je in Italië niet alleen uitkijken met balsporten op het strand, maar ook met wat je draagt. Zo is het sinds juni verboden om in Varenna met ontbloot bovenlijf of alleen in badkleding door de straten te lopen. Mensen die dit toch doen, riskeren een boete van 50 tot 200 euro.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties