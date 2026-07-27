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Vakantie naar Frankrijk of Spanje gepland, maar bang voor de bosbranden? Dit is wat lokale instanties zeggen

Ze houden de gemoederen inmiddels al bijna twee weken bezig: de gigantische bosbranden in Frankrijk en Spanje. In sommige delen van die landen is de situatie zeer onveilig, wat ook impact heeft op toeristen. Wat kun je verwachten als je die kant op gaat?

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Met tienduizenden hectaren grond die al verbrand zijn, zijn dit de ergste bosbranden die Spanje en Frankrijk in lange tijd hebben gekend. Hele dorpen worden ontruimd, en ook campings moeten eraan geloven. Dat zet het toerisme op sommige plekken flink op zijn kop. In de video hierboven zie je blusvliegtuigen boven het vuur in Spanje aan het werk.

Bepaalde delen risicovol, maar niet het hele land

Voor toeristen is het goed om te weten dat de branden niet in heel Frankrijk zijn. Met name Cap Ferret, Arcachon, Biscarrosse, Lacanau, gebieden rond Saumos en delen van de bossen in Landes zijn onveilig. In Spanje zijn dat het westen van de regio Madrid en gebieden richting Toledo Sierra Oeste.

Veel toeristische gebieden kampen dus niet met bosbranden. De situatie is daar grotendeels normaal. Mocht je al een camping of hotel geboekt hebben in een getroffen gebied, houd dan rekening met het volgende.

Annuleer je vakantie niet door bosbranden

Officiële Franse autoriteiten roepen toeristen niet op om hun vakantie te annuleren. Het overgrote deel van het land is gewoon toegankelijk voor toerisme; wel wordt geadviseerd om de situatie op bestemming nauwlettend in de gaten te houden. Zeker als je nog in Nederland bent.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, de nationale civiele bescherming, Franse weerinstituten en lokale gemeenten adviseren toeristen die naar Frankrijk gaan om niet naar afgesloten of geëvacueerde gebieden af te reizen. De overheid riep vanochtend zelfs expliciet op om niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt.

Zit je vakantiebestemming dus in zo’n afgesloten gebied, neem dan contact op met het reisbureau of de accommodatie waar je hebt geboekt. Je kunt namelijk simpelweg niet naar je bestemming gaan; het is te onveilig.

Wegafsluitingen in Frankrijk en Spanje

Ben je onderweg naar je bestemming, houd dan rekening met wegafsluitingen. Het is raadzaam om contact op te nemen met de accommodatie waar je verblijft, om te controleren of deze gewoon open en bereikbaar is.

Ook adviseert de officiële Franse meteorologische dienst om de meest actuele weersomstandigheden te blijven raadplegen. Hoe de wind staat, kan de situatie snel doen veranderen. Een veilig gebied zou zomaar getroffen kunnen worden door een naastgelegen bosbrand. Blijf dus waakzaam.

Wat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken over de bosbranden? Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor zowel Frankrijk als Spanje geen negatief reisadvies vanwege de bosbranden. Voor beide landen geldt dat reizigers er rekening mee moeten houden dat natuurbranden in de zomer kunnen voorkomen en dat de situatie lokaal snel kan veranderen. Het ministerie adviseert vakantiegangers daarom om de actuele situatie op hun bestemming goed te volgen.

Ook in Spanje geen negatief reisadvies

Ook de Spaanse overheid zelf geeft geen algemeen negatief reisadvies vanwege de bosbranden. Wel is een goede voorbereiding belangrijk. Vakantiegangers kunnen voor vertrek de actuele situatie op hun bestemming controleren, contact houden met hun accommodatie of reisorganisatie en tijdens hun verblijf de lokale waarschuwingen volgen. Dat geldt als je naar je bestemming mag gaan.

In veilige gebieden kan een vakantie uiteraard doorgaan, maar in risicogebieden kan de situatie van dag tot dag veranderen. Door harde wind en de omvang van de branden is het goed om elke dag te checken hoe het ervoor staat op jouw bestemming. Ook hier geldt: een afgesloten gebied is niet veilig. Je kunt in sommige gevallen dus simpelweg niet op je bestemming komen.

Tijdelijke beperkingen

Heb je een vakantie in een getroffen gebied geboekt, dan kan het zijn dat de regio enigszins op slot zit. Wegen zijn afgesloten, natuurgebieden ontruimd en er gelden tijdelijke beperkingen vanwege het extreme brandgevaar.

Bij die beperkingen moet je denken aan een verbod op open vuur en een barbecueverbod. Er wordt nadrukkelijk gewaarschuwd geen sigaretten weg te gooien of activiteiten uit te voeren die vonken kunnen veroorzaken.

Goed én slecht nieuws

Het laatste nieuws over de bosbranden in Spanje is voorzichtig optimistisch. Er werd gevreesd dat twee grote branden zich samen zouden voegen, maar dat is niet gebeurd. De brand nabij Madrid is ook iets ingedamd.

In Frankrijk is het allemaal helaas iets minder positief. Er vindt vandaag een crisisoverleg plaats onder leiding van president Macron, over een paar dagen schiet de temperatuur namelijk weer omhoog. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de branden in het land.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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