Stelling van de dag: ‘Ik heb mijn vakantieplannen aangepast vanwege noodweer/hitte/bosbranden’
Populaire vakantielanden als Frankrijk en Spanje gaan gebukt onder hitte en bosbranden. Voor sommige regio’s, zoals Bordeaux in Frankrijk, heeft de Franse overheid opgeroepen om er niet heen te gaan. De bosbranden in het gebied zijn te gevaarlijk.
Maar naast bosbranden hebben de landen ook te maken met hoge temperaturen. Vorige week meldde Metro nog het nieuws dat de temperatuur in populaire vakantielanden de komende tijd de 45 graden kan aantikken. Niet gek dus, dat de ANWB vanochtend met een aantal tips kwam voor mensen die een vakantie gepland hebben in deze gebieden. Dit zijn de dingen die je wil weten qua verzekering.
Wil je je mening toelichten? Doe dat dan in de reacties onder dit artikel en wie weet verschijnt jouw uitleg in een nieuw Metro-artikel.
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