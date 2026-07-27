Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stelling van de dag: ‘Ik heb mijn vakantieplannen aangepast vanwege noodweer/hitte/bosbranden’

Populaire vakantielanden als Frankrijk en Spanje gaan gebukt onder hitte en bosbranden. Voor sommige regio’s, zoals Bordeaux in Frankrijk, heeft de Franse overheid opgeroepen om er niet heen te gaan. De bosbranden in het gebied zijn te gevaarlijk.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Maar naast bosbranden hebben de landen ook te maken met hoge temperaturen. Vorige week meldde Metro nog het nieuws dat de temperatuur in populaire vakantielanden de komende tijd de 45 graden kan aantikken. Niet gek dus, dat de ANWB vanochtend met een aantal tips kwam voor mensen die een vakantie gepland hebben in deze gebieden. Dit zijn de dingen die je wil weten qua verzekering.

'Ik heb mijn vakantieplannen aangepast vanwege noodweer/hitte/een natuurramp' Kies een optie Ja, ik maak(te) me te veel zorgen Nee, ik ga gewoon Stem Ja, ik maak(te) me te veel zorgen Gestemd 57% Nee, ik ga gewoon Gestemd 43%

Wil je je mening toelichten? Doe dat dan in de reacties onder dit artikel en wie weet verschijnt jouw uitleg in een nieuw Metro-artikel.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties