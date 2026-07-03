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Drukke zomer op Schiphol: ziekteverzuim zorgt (weer) voor langere wachttijden en rijen

Ga je deze zomer op vakantie via Schiphol? Dan is het verstandig om rekening te houden met langere wachttijden bij de beveiliging. De rijen tijdens de zomervakantie dreigen namelijk opnieuw flink op te lopen. De belangrijkste oorzaak is een hoog ziekteverzuim onder beveiligingsmedewerkers.

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Vooral op piekmomenten kan dat leiden tot extra drukte en langere wachttijden voordat reizigers door de security zijn. Volgens De Telegraaf kampt de luchthaven met een ziekteverzuim van zo’n 15 procent onder beveiligingsmedewerkers. Na een recente aanbesteding kregen ongeveer tweeduizend beveiligers een nieuwe werkgever, waardoor minder beveiligingspoorten open kunnen zijn.

Zieke beveiligers op Schiphol

Vakbond CNV zegt dat de roosters nog altijd niet op orde zijn en dat medewerkers zwaar worden belast. „Er zijn nog steeds niet genoeg mensen bij de beveiliging omdat er een hoog ziekteverzuim is. Maar dit leidt vervolgens tot nog meer ziekteverzuim. De medewerkers die er zijn, lopen op hun tandvlees. De beveiligingsbedrijven zitten in een negatieve spiraal”, zegt CNV-bestuurder André Quist.

Schiphol verwacht deze zomer ongeveer 12,7 miljoen reizigers te verwerken, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven zegt dan weer wel vertrouwen te hebben in een goede doorstroming en wijst erop dat de meeste reizigers de afgelopen weken zonder grote problemen door de veiligheidscontrole zijn gekomen. Toch blijft de situatie kwetsbaar.

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Volgens ingewijden staan er namelijk nog altijd veel vacatures open bij de beveiliging. Een hoog ziekteverzuim zorgt ervoor dat niet alle controlepunten altijd bemand kunnen worden. Daardoor kunnen de wachttijden, vooral op drukke vakantiedagen en tijdens piekuren, mogelijk alsnog flink oplopen.

Nog meer zorgen over lange rijen op de luchthaven

Naast de personeelsproblemen maakt Schiphol zich ook zorgen over de invoering van het nieuwe Europese inreissysteem EES voor reizigers van buiten de Europese Unie. Nederlandse vakantiegangers die vanaf Schiphol vertrekken, merken daar meestal weinig van.

Het nieuwe systeem vormt vooral een uitdaging voor overstappende reizigers van buiten de Europese Unie. Zij moeten zich bij aankomst digitaal registreren, maar door technische problemen verloopt die controle niet altijd soepel. Daardoor kan de verwerking veel langer duren dan gepland, met het risico dat reizigers hun aansluitende vlucht missen.

Als luchtvaartmaatschappijen besluiten op deze passagiers te wachten, kunnen de vertragingen zich verspreiden naar andere vluchten. Zo kan een probleem bij de grenscontrole uiteindelijk gevolgen hebben voor de planning van meerdere vluchten op de luchthaven.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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