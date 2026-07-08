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Pas op als je in dit Italiaanse dorp in bikini of met blote bast rondloopt: boete tot 200 euro dreigt

Bewoners van het Italiaanse dorp Varenna hebben er schoon genoeg van: al die halfnaakte toeristen die voor overlast zorgen in hun woonplaats. Daarom hebben ze besloten daar wat aan te doen. Wie met ontbloot bovenlijf of in bikini door de straten wandelt, riskeert een boete tot 200 euro.

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Misschien ken je het idyllische vissersdorpsje Varenna van dromerige vakantiefoto’s. Met een grote kerktoren, tal van kleurrijke ouderwetse huisjes en helderblauw water is het een populaire toeristische hotspot. Zo populair zelfs, dat bewoners nu aan de bel trekken.

Leefbaarheid van Varenna in het geding

De leefbaarheid van de plek komt namelijk in het geding, vertelt de burgemeester van de stad tegen lokale media. „Varenna is een prachtig dorp en we zijn er trots op jaarlijks honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld te mogen verwelkomen. Maar de levenskwaliteit van onze inwoners mag niet worden opgeofferd aan het massatoerisme.”

Daarom kon het dorpsbestuur volgens de burgemeester niet anders dan extreme maatregelen nemen, zoals het beboeten van toeristen. Toeristen die zich in het dorpje niet aan de kledingvoorschriften houden, lopen het risico op een boete van tussen de 50 en 200 euro. Op de stranden, steigers en aanlegplaatsen mogen de toeristen wel gewoon in zwemkleding zijn.

Over boete voor rondlopen in bikini: ‘Het werd tijd’

„Op het strand kun je doen wat je wilt, maar als je rondloopt en winkels, restaurants, kerken of het plein bezoekt, moet je je fatsoenlijk kleden”, vertelt een winkeleigenaar tegen een lokale krant. Een ander voegt daaraan toe: „Het werd tijd. Het is een verstandige maatregel. Het belangrijkste is dat deze ook wordt gehandhaafd.”

Andere maatregelen zijn dat tourgroepen in het dorpje niet groter mogen zijn dan 25 mensen. Ook mogen die groepen de smalle steegjes niet meer blokkeren. Daarnaast is het gebruik van speakers door tourgidsen verboden.

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Ook in Barcelona en Amsterdam massatoerisme

Varenna is niet de enige plek waar ze genoeg hebben van massatoerisme. Ook steden zoals Amsterdam en Barcelona proberen de rem te krijgen op het aantal vakantiegangers dat de stad bezoekt. In Barcelona werd de toeristenbelasting zelfs dubbel zo duur.

Inwoners klagen al jaren over de gevolgen van massatoerisme. Volgens hen is de stad steeds minder leefbaar. Straten, stranden en restaurants zijn overvol, terwijl betaalbare huurwoningen schaars zijn. Veel appartementen worden tijdelijk verhuurd aan toeristen, wat de huizenprijzen verder opdrijft.

Bredere aanpak van overlast door toeristen

De verhoging van de toeristenbelasting is onderdeel van een bredere aanpak. Eerder besloot het stadsbestuur van Barcelona dat de verhuur van appartementen aan stedentrippers per eind 2028 volledig wordt verboden.

Een vakantie in eigen land wordt er ook niet goedkoper op, door de hogere btw op vakantieverblijven in Nederland. Uit onderzoek van DeVakantieGids.nl onder 859 Nederlanders blijkt dat 30 procent sneller voor een vakantie in het buitenland kiest als een verblijf in eigen land duurder wordt.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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