Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krijgen we er nog een luchthaven voor vakantievluchten bij? Kabinet moet dit jaar beslissen over vergunning Lelystad Airport

Al jarenlang is het een onbeantwoorde vraag: kunnen we ooit vakantievluchten boeken vanaf Lelystad Airport? Landbouw- en natuurminister Jaimi van Essen (D66) wilde pas in 2030 een beslissing nemen over de verplichte natuurvergunning, die nodig is om de luchthaven open te stellen voor commerciële vakantievluchten, maar dat duurt volgens de rechter „onnodig lang”.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Het kabinet moet daarom nu uiterlijk eind dit jaar beslissen of Lelystad Airport een natuurvergunning krijgt.

Kabinet wil Lelystad Airport volgend jaar al openen

Het kabinet wil Lelystad Airport in oktober 2027 openen voor vakantievluchten. Het plan is om jaarlijks 10.000 commerciële vluchten mogelijk te maken. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) zegt dat de voorbereidingen ondertussen doorgaan.

Zo wordt gewerkt aan de regels voor commerciële luchtvaart en worden onder meer de luchtverkeersleiding, Douane en Koninklijke Marechaussee klaargemaakt voor de komst van reizigers. De terminal op de luchthaven is al gebouwd en bijna klaar voor gebruik. „Lelystad Airport ligt er al. We zorgen dat juridisch én operationeel alles klaarstaat voor vakantievluchten. Zodra de natuurvergunning er is, kunnen reizigers direct instappen”, aldus Karremans.

✈️ We vliegen massaal in Nederland Vliegen doen we massaal in Nederland. Vorig jaar zag Schiphol bijna 69 miljoen reizigers. Dat is een stijging van 2,9 procent vergeleken met 2024. Spanje was de populairste bestemming vanaf Schiphol, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Verenigde Staten en Turkije. In totaal vertrokken en landden er vorig jaar 477.552 vluchten op de luchthaven.

Tegenstanders maken zich zorgen

De natuurvergunning is het grootste struikelblok voor de opening. Volgens Red de Veluwe, die naar de rechter stapte om de beslissing over de vergunning te versnellen, moet het ministerie nu aantonen dat Lelystad Airport aan de natuurregels kan voldoen.

De actiegroep verwacht dat dit niet lukt vanwege de stikstofproblemen en de kwetsbare natuur op de Veluwe. Ook vrezen omwonenden extra geluidsoverlast als de vakantievluchten daadwerkelijk van start gaan.

Ook Defensie wil luchthaven gebruiken

Naast vakantievluchten wil het kabinet Lelystad Airport ook inzetten voor Defensie. Door de toenemende spanningen in Europa wil het kabinet militaire capaciteit uitbreiden en verspreiden. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor 2300 vluchten van jachtvliegtuigen vanaf Lelystad.

De komende maanden wordt duidelijk of de natuurvergunning er komt. Pas daarna ligt de weg vrij voor de geplande opening van Lelystad Airport in 2027.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties