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Spanje haalt Luxemburg in als goedkoopste tankland, meldt ANWB

Nederlanders die deze zomer met de auto op vakantie binnen Europa gaan, kunnen het voordeligst tanken of laden in Spanje. Het land heeft Luxemburg ingehaald als het goedkoopste Europese tankland, meldt de ANWB.

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De ANWB onderzocht de actuele benzine-, diesel- en laadprijzen in Nederland en de acht populairste vakantielanden, waaronder België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Langs veel Europese snelwegen kost een liter brandstof nog altijd meer dan 2 euro, aldus de ANWB. De brandstofprijzen blijven relatief hoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.

Langs veel Spaanse snelwegen kost een liter benzine of diesel allebei ongeveer 1,65 euro, berekende de ANWB. Op andere tankstations in het land dalen de prijzen tot onder de 1,50 euro. In Luxemburg liggen de prijzen op 1,65 euro voor benzine en 1,61 euro voor diesel.

Nederland

Snelladen kost in Spanje gemiddeld 60 cent per kilowattuur. In Luxemburg kost dit 67 cent. Italië is met 88 cent per kilowattuur het duurst. Elektrische autorijders moeten in Nederland 79 cent neerleggen. Gemiddeld betalen vakantiegangers 76 cent per kilowattuur voor snelladen in de onderzochte landen.

Nederland hoort volgens de ANWB bij de duurste tanklanden. Langs de snelweg kost benzine hier gemiddeld 2,43 euro per liter en daarmee is Nederland het duurst van de onderzochte landen. Diesel kost bij ons langs de snelweg gemiddeld 2,26 euro per liter. Die brandstof is echter het duurst in Zwitserland, met 2,49 euro per liter.

Vermijd waar mogelijk tanken in Nederland, Frankrijk en Zwitserland, raadt de ANWB aan. Tanken buiten de snelwegen kan ook veel geld besparen, aldus de ANWB. Met name in Duitsland, daar loopt het verschil op tot 60 cent per liter.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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