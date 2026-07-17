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Nooit meer een vreemde naast je? Deze airline introduceert opvallende vliegtuigstoelen zonder middenplek

United Airlines introduceert een Economy Plus-rij zonder middelste stoel. De innovatie speelt in op een van de grootste ergernissen van vliegtuigreizigers en past in de trend waarbij airlines steeds meer betaalde comfortopties aanbieden.

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De vrijgekomen plek wordt niet gevuld met een extra passagier, maar gebruikt voor meer bewegingsruimte en een gedeelde tafel tussen de reizigers bij het raam en aan het gangpad.

United Airlines introduceert Economy Plus zonder middenstoel

De speciale rij komt voorlopig alleen beschikbaar in de 50 nieuwe Airbus A321XLR-toestellen van United. De maatschappij verwacht de Economy Plus-plekken met extra ruimte later dit jaar te kunnen verkopen voor vluchten die daarna starten.

Het idee sluit aan bij een trend in de luchtvaart: airlines zoeken steeds vaker naar manieren om passagiers tegen betaling meer comfort te bieden. Vooral op langere vluchten zijn reizigers bereid extra te betalen voor meer beenruimte, rust en een beetje privacy.

Het gevreesde middenzitje is al langer een doorn in het oog van veel passagiers. Wie aan het raam zit, moet de armleuning delen met de persoon in het midden. Wie zelf op de middelste stoel belandt, zit vaak letterlijk klem tussen twee andere reizigers.

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Welke airlines bieden al een lege stoel naast je?

United werkt ook aan andere manieren om economy vliegen comfortabeler te maken. Eerder kondigde de luchtvaartmaatschappij al de zogenoemde ‘Relax Row’ aan. Daarmee kunnen passagiers in bepaalde Boeing-toestellen een rij van drie stoelen veranderen in een soort bank waarop ze na vertrek kunnen ontspannen of slapen.

Ook andere luchtvaartmaatschappijen experimenteren met lege middelste stoelen. Zo bieden onder meer Europese maatschappijen als Lufthansa en Finnair vergelijkbare opties aan voor zakelijke reizigers.

Volgens United-topman Andrew Nocella wil de maatschappij met de nieuwe opties meer keuze bieden aan passagiers. Toch zorgt de groei van extra betaalde opties ook voor discussie. Sommige reizigers vrezen dat het verschil tussen goedkoop en comfortabel vliegen steeds groter wordt.

Zo werkt KLM’s ‘Empty Seat’ en ‘My Extra Space’

En in Nederland? Ook KLM heeft opties waarbij reizigers tegen betaling een stoel naast zich vrij kunnen houden. Op intercontinentale vluchten kunnen passagiers kiezen voor ‘empty seat’ en ‘my extra space’. Daarmee kunnen zij een stoel naast hun eigen zitplaats reserveren of zelfs de volledige rij voor zichzelf boeken.

De vrijgekomen stoel wordt bij KLM niet omgetoverd tot tafel, zoals bij de nieuwe optie van United. De plek blijft simpelweg leeg, waardoor reizigers meer ruimte en comfort hebben tijdens de vlucht.

Wie gebruik wil maken van de extra ruimte, moet wel wachten tot de online check-in opent. De optie is pas beschikbaar vanaf dertig uur voor vertrek. Ook is er geen garantie dat de stoel uiteindelijk leeg blijft: pas bij het instappen wordt duidelijk of de plek beschikbaar is. Wordt de stoel toch bezet, dan krijgt de passagier het betaalde bedrag terug.

Transavia en TUI niet van plan mee te doen

Niet elke luchtvaartmaatschappij ziet iets in het aanbieden van lege stoelen. Transavia zegt in gesprek met RTL Z voorlopig geen plannen te hebben om passagiers stoelen naast zich te laten blokkeren. „Dit lijkt ons op dit moment niet interessant. Onze passagiers waarderen hoe het nu bij ons geregeld is”, zegt een woordvoerder.

Ook TUI wil deze mogelijkheid niet invoeren. De maatschappij wijst erop dat veel reizigers in gezinnen of groepen vliegen en juist graag samen willen zitten. „Wij hebben meestal te maken met gezinnen en families die bij elkaar willen zitten. Wij verkopen liever alle stoelen”, aldus een woordvoerder.

Voorlopig blijft de droom van veel economy-passagiers dus beperkt tot een paar speciale rijen. Maar wie daar zit, hoeft in ieder geval niemand meer vriendelijk te vragen: „Zullen we de armleuning delen?”

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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