Onderzoek: in deze vakantielanden kost een driegangendiner voor twee mensen minder dan 50 euro
Een avond uit eten gaan kan je vakantiebudget maken of breken. Uit cijfers van Numbeo, geanalyseerd door FerryGoGo, blijkt dat een driegangendiner voor twee mensen in sommige Europese landen vijf keer goedkoper is dan in andere.
We zetten op een rij hoeveel je kwijt bent.
Zwitserland en Denemarken zijn de duurste landen voor een driegangendiner
Het zal je vast niet verbazen dat Nederland één van de duurdere landen in Europa is. Hier betaal je in een middenklasse restaurant gemiddeld 80 euro voor een driegangendiner. In Zwitserland en Denemarken ben je nog meer kwijt. Daar betaal je gemiddeld 107 en 94 euro voor een driegangendiner, zo blijkt uit cijfers van reissite FerryGoGo. Let wel op: deze prijzen zijn exclusief drank.
In welk land kun je het goedkoopst uit eten?
Nederland is dus aan de prijzige kant, maar gelukkig zijn er zat Europese vakantielanden waar je goedkoper uit bent. In Europa betaal je gemiddeld 57 euro voor een driegangendiner voor twee personen. Als je echt goedkoop uit wil zijn, kun je het beste naar Oost-Europese landen gaan, daar ben je namelijk minder dan 50 euro kwijt voor een driegangendiner voor twee personen. In Kosovo kost dit je gemiddeld 20 euro, in Noord-Macedonië 24 euro en in Moldavië 30 euro.
Zomerse bestemmingen
Mocht je nu meer van de warmere temperaturen zijn, dan kun je het beste naar Portugal, Spanje of Griekenland gaan. Daar betaal je voor een driegangendiner voor twee personen ongeveer 45 tot 50 euro. In Spanje zijn vooral steden als Sevilla of Alicante nog redelijk goedkoop en in Griekenland moet je denken aan Thessaloniki en Heraklion. In deze steden ben je gemiddeld 50 euro kwijt voor twee personen.
Hieronder op een rij de prijzen voor een driegangendiner voor twee mensen:
- Zwitserland – 107 euro
- Denemarken – 94 euro
- Nederland – 80 euro
- Portugal – 45 tot 50 euro
- Spanje – 45 tot 50 euro
- Griekenland – 45 tot 50 euro
- Moldavië – 30 euro
- Noord-Macedonië – 24 euro
- Kosovo – 20 euro
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