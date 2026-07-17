Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Europa vloog massaal in 2025: Heathrow opnieuw nummer één, Schiphol blijft grote speler

Wie dit jaar vanuit Europa vliegt, heeft grote kans via een van deze luchthavens te reizen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat London Heathrow in 2025 opnieuw de drukste luchthaven van Europa was. Ook Schiphol doet het opvallend goed en staat hoog in de internationale ranglijst.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Wereldwijd reisden in 2025 bijna 9,8 miljard passagiers via de lucht, zo blijkt uit een nieuw rapport van Airports Council International (ACI) World. Daarmee komt de luchtvaartsector steeds dichter bij de grens van 10 miljard reizigers per jaar.

Heathrow verslaat Istanbul nipt

London Heathrow verwerkte in 2025 ruim 84,48 miljoen passagiers en is daarmee de drukste luchthaven van Europa. Wereldwijd staat Heathrow op de zevende plaats. De Britse luchthaven groeide licht ten opzichte van 2024, met een stijging van 0,7 procent. Vergeleken met 2019, het jaar vóór de coronapandemie, ligt het aantal reizigers 4,4 procent hoger.

Op de tweede plek in Europa staat Istanbul Airport. De Turkse luchthaven kwam slechts iets tekort met 84,43 miljoen passagiers. Istanbul maakte de afgelopen jaren een enorme groei door: in 2019 stond de luchthaven nog op plek 28 van de wereldranglijst.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Schiphol op plek vier

De derde drukste luchthaven van Europa is Paris Charles de Gaulle met 72 miljoen passagiers. Daarna volgt Amsterdam Airport Schiphol, dat in 2025 goed was voor 68,77 miljoen reizigers. Schiphol zag het aantal passagiers met 2,9 procent toenemen ten opzichte van 2024. Toch ligt het aantal reizigers nog iets onder het niveau van 2019.

De top vijf wordt compleet gemaakt door Madrid-Barajas Airport, waar 68,11 miljoen passagiers gebruik van maakten. Madrid kende een sterke groei en ligt inmiddels ruim boven het niveau van vóór de pandemie.

Top 10 drukste luchthavens ter wereld

De absolute wereldranglijst wordt nog altijd aangevoerd door Amerikaanse en Aziatische luchthavens.

Atlanta International Airport (VS) – 106,3 miljoen passagiers Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten) – 95,2 miljoen Tokyo Haneda Airport (Japan) – 91,7 miljoen Dallas Fort Worth (VS) – 85,7 miljoen Shanghai Pudong (China) – 85 miljoen Chicago O’Hare (VS) – 84,9 miljoen London Heathrow (VK) – 84,5 miljoen Istanbul Airport (Turkije) – 84,4 miljoen Guangzhou Baiyun (China) – 83,6 miljoen Denver International Airport (VS) – 82,4 miljoen

Schiphol sterk bij internationale vluchten

Als alleen internationale reizigers worden meegeteld, doet Europa het nog beter. Heathrow blijft ook dan de grootste luchthaven van Europa en staat wereldwijd op de tweede plek. De Londense luchthaven verwerkte bijna 79,9 miljoen internationale passagiers. Schiphol volgt wereldwijd op plek vijf met 68,8 miljoen internationale reizigers.

Andere Europese luchthavens in de internationale top tien zijn Istanbul, Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt. Volgens de onderzoekers blijven Europese luchthavens belangrijke internationale knooppunten, ondanks dat sommige luchthavens tegen hun maximale capaciteit aanlopen.

Europese top 10 voor internationale passagiers

London Heathrow – 79,9 miljoen Amsterdam Schiphol – 68,8 miljoen Istanbul Airport – 66,6 miljoen Paris Charles de Gaulle – 66,1 miljoen Frankfurt Airport – 57,5 miljoen Madrid-Barajas – 51,4 miljoen Barcelona-El Prat – 43,3 miljoen Rome Fiumicino – 40,6 miljoen London Gatwick – 39,8 miljoen Munich Airport – 37,3 miljoen

Voor reizigers uit Europa blijft de conclusie duidelijk: Londen is de grootste vlieghub, maar Schiphol behoort nog altijd tot de absolute top.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties