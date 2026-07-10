Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantie voor de boeg? Dan zijn dit ‘de beste plekken in het vliegtuig’, bijvoorbeeld met goede wifi

Vliegen naar je vakantieadres kan ondanks het heerlijke vooruitzicht stress opleveren. Ga je de vlucht halen? Hoe zal je zitten? Wat dat laatste betreft: de allerbeste plek in het vliegtuig kan je reis een stuk comfortabeler maken.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Maar waar moet je dan zitten in het vliegtuig? Metro’s collega Anna Straus van De Telegraaf zocht dat uit en legt in de video hierboven uit wat nu ‘echt de beste plekken in het vliegtuig’ zijn.

Nog iets om je voordeel op weg naar je vakantie mee te doen: dit is de smerigste plek in het vliegtuig (en het is niet de wc). En deze plek is misschien wel het beste voor kinderen (of handig om ze dus te kunnen vermijden).

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Wat is de beste plek in het vliegtuig?

In het vliegtuig wil je natuurlijk het liefst veel beenruimte, een beetje rust als het kan en een gunstige plek voor je handbagage (daar zijn overigens nogal wat – soms onbegrijpelijke – regels voor). Voor riante beenruimte: boek een stoel bij de nooduitgang. Anna Straus stelt op de site van De Telegraaf daarbij wel: „Je bent dan wel degene die de deur uit het vliegtuig moet trekken bij calamiteiten.”

Een minder bekende tip is hoe je ‘zo min mogelijk geluid’ in het vliegtuig ervaart. „Kies dan een stoel vóór de vleugels. Dan zit je voor de motoren en is het meestal iets stiller. Achter de vleugels hoor je de motoren beter en kun je vaak de turbulentie iets sterker ervaren.”

Nog meer tips uit de video: vermijd stoelen bij de toiletten en de keuken. Ook hoor je waar je in het vliegtuig ‘de beste wifi’ hebt en welke plekken het meest gunstig zijn voor je handbagage.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties