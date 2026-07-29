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Dit is dé meest leefbare stad ter wereld in 2026

Wie droomt van een verhuizing naar een stad waar alles goed geregeld is, kan naar Denemarken kijken. Kopenhagen is uitgeroepen tot de meest leefbare stad ter wereld voor 2026. De Deense hoofdstad staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de lijst van de Economist Intelligence Unit (EIU).

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De onderzoekers beoordeelden 173 steden wereldwijd op onder meer gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, cultuur en stabiliteit. Kopenhagen scoorde op drie onderdelen zelfs maximaal: stabiliteit, infrastructuur en onderwijs.

Europese steden blijven sterk

Ook Wenen doet het opnieuw goed. De Oostenrijkse hoofdstad eindigde op de tweede plek, nadat de stad eerder drie jaar achter elkaar de lijst aanvoerde. Melbourne in Australië steeg naar de derde plaats, gevolgd door Sydney.

De top tien wordt verder gevuld door vooral Europese, Australische en Aziatische steden. Vancouver is de enige Noord-Amerikaanse stad die de top tien haalt.

De volledige top tien:

Kopenhagen, Denemarken Wenen, Oostenrijk Melbourne, Australië Sydney, Australië Zürich, Zwitserland Genève, Zwitserland Osaka, Japan Adelaide, Australië Vancouver, Canada Tokio, Japan

Tokio klimt, New York stijgt

De Japanse hoofdstad kwam nieuw binnen op de tiende plek en steeg drie plaatsen dankzij betere scores voor cultuur en leefomgeving. Ook New York maakte een sprongetje omhoog: de Amerikaanse stad klom drie plekken naar nummer 66, mede door lagere criminaliteitscijfers en een verbeterde veiligheidsscore.

Manchester is de best scorende Britse stad en staat op plek 52. Daarmee blijft de stad Londen (54) en Edinburgh (64) voor.

Oorlogen drukken scores

Niet overal gingen de cijfers omhoog. De gevolgen van conflicten zijn zichtbaar in de ranglijst. Steden in het Midden-Oosten kregen lagere scores voor stabiliteit. Zo zakte Muscat in Oman veertien plekken naar plaats 123 en daalde Koeweit-Stad twaalf plekken naar plek 105.

De minst leefbare stad ter wereld blijft Damascus in Syrië. Ook Teheran en Kyiv zakten verder op de lijst door de gevolgen van oorlog en onrust.

Volgens de EIU bleef de gemiddelde leefbaarheidsscore wereldwijd ongeveer gelijk. Verbeteringen in de gezondheidszorg in Aziatische steden werden grotendeels tenietgedaan door een daling van stabiliteit in conflictgebieden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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