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Dít is volgens nieuw onderzoek de beste vakantiebestemming voor een digitale detox

Steeds meer mensen willen tijdens hun vakantie minder op hun telefoon kijken. Even niet eindeloos scrollen, werkmails of notificaties checken, maar écht ontspannen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat één Europese vakantiebestemming daar beter voor geschikt is dan alle andere.

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Waar veel reizigers hun smartphone voortdurend gebruiken voor navigatie, reserveringen of foto’s, zochten onderzoekers van brillenspecialist Overnight Glasses uit welke steden juist uitnodigen om je telefoon weg te doen. Daarbij werd gekeken naar onder meer veiligheid, beloopbaarheid, hoeveelheid groen en het aantal buitenactiviteiten.

Dubrovnik beste vakantiebestemming

De Kroatische kuststad Dubrovnik eindigt als beste vakantiebestemming voor een schermvrije vakantie. Volgens de onderzoekers is de historische stad niet alleen bijzonder veilig, maar ook ideaal om lopend te verkennen. De autovrije binnenstad met smalle straatjes en eeuwenoude stadsmuren maakt het makkelijk om zonder navigatie op ontdekkingstocht te gaan.

Daarnaast bestaat bijna 40 procent van de stad uit parken en andere groene gebieden. Met zo’n 250 buitenattracties en zomerse temperaturen rond de 31 graden is er volgens de onderzoekers genoeg te beleven zonder voortdurend op een scherm te kijken.

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Goede bestemmingen voor een digital detox

Na Dubrovnik volgen nog vier vakantiebestemmingen die volgens de onderzoekers perfect zijn voor een digitale detox:

Boedapest (Hongarije)

Hanoi (Vietnam)

Rome (Italië)

Split (Kroatië)

Boedapest scoort hoog dankzij de vele parken en de uitstekende beloopbaarheid. Hanoi is juist een aantrekkelijke keuze voor reizigers met een kleiner budget en biedt duizenden buitenactiviteiten. Rome combineert historische bezienswaardigheden met grote groene parken, terwijl Split volgens de onderzoekers een rustiger en betaalbaarder alternatief is voor Dubrovnik.

De rest van de top tien bestaat uit Florence, Madrid, Palermo, Bali en de Armeense hoofdstad Jerevan. Al deze bestemmingen hebben volgens het onderzoek een combinatie van veel natuur, een veilige omgeving en goede wandelmogelijkheden.

Waarom een digitale detox goed kan zijn

Volgens Gidon Sadovsky, directeur van Overnight Glasses, is het goed voor onze ogen om tijdens een vakantie minder naar schermen te kijken. In plaats van urenlang naar een telefoon of laptop te turen, is het beter om regelmatig in de verte te kijken en tijd door te brengen in een groene omgeving.

Want wist je dat onze schermtijd tegenwoordig zo’n 9 uur per dag is? Metro schreef daar eerder een artikel over. En werken tijdens vakantie? Dat blijken we ook best weleens te doen. Uit onderzoek van Indeed onder ruim 1500 Nederlandse werknemers blijkt dat 22 procent tijdens de vakantie druk voelt om bereikbaar te blijven. Tegelijk groeit de steun voor een wettelijk recht op onbereikbaarheid.

Zo neemt een groot deel een werklaptop mee op vakantie en voelt bijna een kwart zich onder druk gezet om bereikbaar te blijven voor collega’s of leidinggevenden. Een meerderheid van de werkenden vindt wel dat werknemers tijdens hun vakantie met rust gelaten moeten worden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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