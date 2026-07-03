De zwartste zwarte zaterdag valt dit jaar op 1 augustus, ook op deze dagen wordt het filerijden op weg naar je vakantie
Elk jaar is het raak: de aankondiging van zwarte zaterdag of meerdere zwarte zaterdagen voor iedereen die met de auto op vakantie gaat. De zwartste datum van dit reisjaar: 1 augustus.
Nederlanders die deze zomer met de auto naar hun vakantiebestemming gaan, doen er verstandig aan hun vertrek goed te plannen. Dat geldt ook voor mensen die vliegen trouwens, want op Schiphol worden wederom flinke wachtrijen verwacht (je leest hier meer over de reden).
Zwarte zaterdag in meerdere (vakantie)landen
Volgens de verkeerskalenders van de ANWB wordt zaterdag 1 augustus de drukste verkeersdag van deze zomer. Deze datum gaat vooralsnog de boeken in als dé zwarte zaterdag van 2026.
Niet alleen in Frankrijk, waar deze dag bekendstaat als zwarte zaterdag, maar ook in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland wordt rekening gehouden met lange files en flinke vertragingen. Dat blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl op basis van de verkeersverwachtingen van de ANWB voor de zomer van dit jaar.
Leestip: Filerijden op weg naar je vakantie? Deze tips kunnen je leed verzachten.
Alle drukke reisdagen op de weg op een rij
Dit zijn de drukste dagen op de weg in 2026:
• Zaterdag 4 juli
• Zaterdag 11 juli
• Zaterdag 18 juli
• Zaterdag 25 juli
• Zaterdag 1 augustus (officiële zwarte zaterdag in Frankrijk)
• Zaterdag 8 augustus
• Vrijdag 14 augustus
• Zaterdag 15 augustus
• Maandag 17 augustus
• Zaterdag 22 augustus
• Zaterdag 29 augustus
• Zaterdag 5 september
„Veel vakantiegangers richten zich vooral op hun bestemming, maar onderschatten hoeveel invloed de vertrekdag heeft op hun reistijd”, zegt Jerry Poel, expert autoverzekeringen bij Autoverzekering.nl. „Door de drukste dagen te vermijden, kun je vaak uren reistijd besparen.”
Bekende vakantieroutes lopen snel vast
De grootste verkeersdrukte wordt verwacht op een aantal bekende vakantieroutes. In Frankrijk zijn dat onder meer de A7 (Autoroute du Soleil), de A9 richting Spanje en de ringwegen rondom Parijs. Ook de A3, A5, A7 en A8 in Duitsland, de Brennerpas richting Italië, de Gotthardtunnel in Zwitserland en diverse berg- en grensroutes in Oostenrijk behoren tot de grootste knelpunten van de zomer.
Extreem druk verkeer betekent niet alleen langere reistijden, maar ook een grotere kans op pech onderweg. Vorig jaar registreerde de Franse verkeersdienst Bison Futé op één dag meer dan 1000 kilometer file. Tegelijkertijd ontving de ANWB tijdens de zomervakantie dagelijks duizenden pechmeldingen vanuit binnen- en buitenland. Wachttijden voor hulpverlening liepen daardoor flink op.
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