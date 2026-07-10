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Bosbranden treffen eerste Nederlandse vakantiegangers: Eurocross ziet hulpvragen oplopen

Alarmcentrale Eurocross heeft sinds het begin van de zomervakantie al dertien hulpmeldingen ontvangen over bosbranden en extreme hitte in Zuid-Europa. Drie Nederlandse reizigers moesten hun accommodatie in Spanje verlaten, terwijl de vakantiepiek nog moet beginnen.

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Naast vakantiegangers die al op hun bestemming zijn, bellen ook veel mensen die nog moeten vertrekken. Zij willen weten of hun vakantie kan doorgaan en wat de gevolgen zijn voor hun reisverzekering.

Vooral vragen uit Spanje en Frankrijk over bosbranden

De meeste vragen komen uit Spanje, waar op verschillende plekken bosbranden woeden. Ook in delen van Frankrijk is de situatie zorgelijk. Reizigers willen onder meer weten of hun accommodatie bereikbaar en veilig is, wat ze moeten doen als hun verblijf wordt getroffen en of eventuele extra kosten worden vergoed door hun reis- of annuleringsverzekering. Volgens de alarmcentrale is er vooralsnog geen sprake van gewonden of grote schade onder de Nederlandse melders.

Onverzekerd op vakantie Terwijl geopolitieke spanningen en onrust in populaire reisregio’s toenemen, blijkt dat lang niet alle Nederlanders goed verzekerd op vakantie gaan. Uit onderzoek van Voja Travel onder duizend mensen blijkt dat 15 procent standaard zonder reisverzekering reist. Vooral jongeren blijken het risico makkelijker te nemen: bijna een kwart van de 18- tot 24-jarigen gaat zonder verzekering op pad.

Extreem weer treft reizigers opnieuw

Het is het tweede jaar op rij dat vakantiegangers direct aan het begin van het hoogseizoen te maken krijgen met extreem weer. Vorig jaar kreeg Eurocross rond dezelfde periode eveneens veel meldingen over bosbranden. Later in de zomer zorgde ook hevige regenval op populaire vakantiebestemmingen voor problemen.

De alarmcentrale ziet natuurgeweld steeds vaker terugkeren tijdens de zomermaanden, waardoor populaire vakantielanden vaker worden getroffen door extreem weer.

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Bereid je goed voor

Ga je deze zomer naar een gebied waar bosbranden of extreme hitte voorkomen? Dan adviseert Eurocross om je goed voor te bereiden. Controleer vlak voor vertrek de actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en neem contact op met je accommodatie om te informeren naar de situatie ter plaatse.

Kom je tijdens je vakantie terecht in een noodsituatie, volg dan altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten en hulpdiensten op. Bij een evacuatie is het verstandig alleen de belangrijkste spullen mee te nemen, zoals een identiteitsbewijs, bankpas, medicijnen en verzekeringsgegevens. Heb je hulp nodig of twijfel je wat je moet doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je alarmcentrale.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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