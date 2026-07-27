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ANWB legt uit: dit wil je weten als bosbranden of een aardbeving je vakantie treffen

Bosbranden in Spanje en ander extreem weer zorgen ervoor dat steeds meer vakantiegangers vragen hebben over hun verzekering. Metro zet met hulp van de ANWB op een rij wanneer je kosten worden vergoed en wanneer niet.

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Je verblijf kan beschadigd raken, wegen kunnen onbegaanbaar worden of je moet langer op je bestemming blijven dan gepland.

ANWB: controleer eerst het reisadvies van Buitenlandse Zaken

Wie binnenkort vertrekt, doet er verstandig aan om eerst de situatie op de vakantiebestemming te bekijken. Een natuurramp kan snel veranderen en de gevolgen ervan zijn niet altijd meteen duidelijk. Controleer daarom het reisadvies van Buitenlandse Zaken en neem contact op met je reisorganisatie of verhuurder. Zij kunnen aangeven wat de actuele situatie is en welke mogelijkheden er zijn.

Heb je een annuleringsverzekering die ook calamiteiten dekt? Dan kun je mogelijk een vergoeding krijgen als de situatie aan de voorwaarden voldoet. Belangrijk daarbij is dat de calamiteit maximaal veertien dagen voor vertrek nog bestaat, meldt de ANWB.

Je accommodatie is beschadigd: krijg je je geld terug?

Een van de gevolgen van een natuurramp kan zijn dat je accommodatie niet meer beschikbaar is. Een hotel, appartement of vakantiehuis kan bijvoorbeeld beschadigd raken door een aardbeving, brand of overstroming.

Heb je een annuleringsverzekering met een aanvullende dekking? Dan ben je hiervoor mogelijk verzekerd. Heb je deze extra dekking niet? Dan hangt het af van je verzekering en de omstandigheden of je een vergoeding krijgt.

Ook kan het gebeuren dat je accommodatie nog intact is, maar dat je er niet meer kunt komen. Bijvoorbeeld omdat toegangswegen zijn afgesloten. Maak in zo’n situatie niet zomaar zelf extra kosten, maar neem eerst contact op met je verzekeraar of de alarmcentrale van je reisverzekering.

Bosbranden Madrid Een deel van de om bosbranden geëvacueerde mensen in de buurt van Madrid mag terugkeren, meldden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 mensen die op een camping stonden ten westen van Madrid en bewoners van een verzorgingstehuis die tijdelijk in een school verbleven. De regering meldde eerder dat de brand in de provincie Ávila de grootste is in de recente Spaanse geschiedenis. Circa 77.000 hectare is tot nu toe verbrand. De omstandigheden voor bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd, schrijft de krant El País. Er worden temperaturen tot 35 graden verwacht.

Vakantie annuleren door hitte? Dat werkt anders

Niet iedere extreme weersituatie valt onder een natuurramp. Zo kan een hittegolf je vakantie behoorlijk beïnvloeden, maar alleen hitte is meestal geen reden voor een vergoeding vanuit de annuleringsverzekering.

Wie vanwege hoge temperaturen besluit de vakantie te annuleren of eerder af te breken, krijgt deze kosten doorgaans niet vergoed. Hitte wordt meestal niet gezien als een direct gevaar, zoals een aardbeving of bosbrand.

Wat als je langer moet blijven door een natuurramp?

Soms zit terug naar huis gaan er tijdelijk niet in. Vluchten kunnen worden geannuleerd of wegen kunnen onbegaanbaar zijn. In zo’n situatie blijft je reisverzekering in veel gevallen gewoon geldig.

Extra kosten, zoals een langer verblijf, worden soms vergoed. Dit hangt af van je dekking en de omstandigheden. Maak daarom niet zomaar kosten zonder overleg, maar neem eerst contact op met je verzekeraar of alarmcentrale.

Een alternatief voor je vakantie: wie betaalt het verschil?

Soms kan je vakantie doorgaan, maar alleen met een aangepast plan. Een reisorganisatie kan bijvoorbeeld een andere accommodatie aanbieden die duurder is dan je oorspronkelijke boeking.

Heb je een annuleringsverzekering met calamiteitendekking? Dan kunnen deze extra kosten onder voorwaarden worden vergoed als daarmee volledige annulering van de reis wordt voorkomen. De vergoeding is meestal niet hoger dan het bedrag van de oorspronkelijke boeking en ook niet hoger dan de daadwerkelijke annuleringskosten.

Toch niet meer naar een getroffen gebied?

Sommige reizigers willen na een natuurramp liever niet meer vertrekken naar een getroffen bestemming. Of dat verzekerd is, hangt af van je verzekering en de situatie.

Je bent hiervoor mogelijk verzekerd als je:

een doorlopende reisverzekering hebt met de dekking annulering én calamiteiten;

een kortlopende annuleringsverzekering of reisverzekering hebt met de dekking annulering én calamiteiten;

de calamiteit veertien dagen voor vertrek nog bestaat.

Heb je geboekt via een reisorganisatie? Kijk dan eerst welke oplossing zij aanbieden. Wordt je reis uiteindelijk geannuleerd en krijg je geen alternatief of vergoeding? Dan kun je de schade melden bij je verzekeraar. Bewaar hiervoor documenten waaruit blijkt dat je geen alternatief of vergoeding hebt ontvangen.

Ook bij een zelf samengestelde reis gelden regels

Wie zelf een reis samenstelt, kan ook met problemen te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een deel van de route door een gebied loopt dat door een natuurramp is getroffen. De annuleringskosten kunnen verzekerd zijn als je een aanvullende dekking hebt afgesloten, de reis niet gemaakt kan worden en de verhuurder of reisorganisatie de kosten niet vergoedt.

Het Calamiteitenfonds

Naast je eigen verzekering bestaat er ook het Calamiteitenfonds. Dit fonds helpt reizigers wanneer een vakantie wordt getroffen door een uitzonderlijke situatie, zoals een natuurramp, staking of ernstige onrust. Moet een reis worden aangepast, afgebroken of kan deze helemaal niet doorgaan? Dan kan het fonds extra kosten of een deel van de reissom vergoeden.

Het Calamiteitenfonds geldt alleen voor georganiseerde reizen, zoals pakketreizen of samengestelde reizen die in één keer via een aangesloten reisorganisatie zijn geboekt.

Juiste voorbereiding

Kortom: een natuurramp kun je niet voorkomen, maar met de juiste voorbereiding weet je beter wat je moet doen als het toch gebeurt. Een goede reis- en annuleringsverzekering kan daarbij helpen, al schreven wij eerder dit jaar dat lang niet iedereen in Nederland een reisverzekering heeft. Uit onderzoek van Voja Travel onder duizend mensen blijkt dat 15 procent namelijk standaard zonder reist.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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