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Steeds meer Nederlanders reizen alleen: dit zijn de 10 leukste steden voor een soloreis

Alleen op vakantie gaan is populairder dan ooit. Uit boekingsgegevens over 2024 tot en met 2026 blijkt dat het aantal soloboekingen vorig jaar met 30 procent steeg. Dit zijn de tien Europese bestemmingen die er volgens die data uitspringen.

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Geen compromissen. Geen discussie over waar je gaat eten. Gewoon gaan, op jouw manier. Heerlijk soms hè? Soloreizen wordt in Europa steeds populairder, en dat is niet zo gek: je bepaalt zelf je tempo, je route én je plannen.

Soloreis wint aan populariteit

De grootste groep soloreizigers bestaat uit millennials en zillennials (op het randje tussen millennials en gen Z) onder de 45 jaar. Vooral mensen tussen de 25 en 34 jaar reizen vaak alleen, ziet Transavia in de boekingsdata.

Tegelijkertijd is het beeld breder dan alleen jonge reizigers. Zo boeken vrouwen tussen de 18 en 24 jaar en vrouwen boven de 75 jaar juist vaker alleen een reis dan mannen in dezelfde leeftijdsgroepen. Het gaat daarbij vooral om vrijheid, flexibiliteit en zelfstandigheid.

Solo reizen betekent bovendien vaak niet dat je echt alleen blijft. In veel steden ontstaan contacten vanzelf, bijvoorbeeld tijdens een tour, in een hostel of bij een activiteit.

1. Lissabon (Portugal)

Lissabon wordt vaak gezien als een van de beste steden voor soloreizigers. De stad is overzichtelijk, levendig en uitnodigend. In wijken als Alfama en Bairro Alto wisselen smalle straatjes, uitzichtpunten en terrassen elkaar voortdurend af. Contact leggen gaat hier vaak vanzelf, bijvoorbeeld tijdens een wandeltocht of surfles.

2. Salzburg (Oostenrijk)

Salzburg combineert natuur en cultuur. Het historische centrum voelt compact en rustig, terwijl de bergen vlakbij liggen. Daardoor is het vooral een bestemming waar je in je eigen tempo reist, met af en toe een georganiseerde groepsactiviteit als je dat wilt.

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3. Venetië (Italië)

Venetië is gemaakt om in te verdwalen. De stad bestaat uit een netwerk van steegjes, bruggen en pleinen waar je vanzelf langzamer gaat leven. Tegelijkertijd is het verrassend sociaal: bij foodtours of kookworkshops kom je makkelijk andere reizigers tegen.

4. Amsterdam (Nederland)

Amsterdam? Ons eigen Amsterdam? Ja, Amsterdam is een populaire solobestemming omdat alleen reizen hier heel normaal is. Fietsen langs de grachten, musea bezoeken of gewoon op een terras zitten: alles kan op je eigen tempo. Daarnaast zijn er veel activiteiten waarbij je eenvoudig anderen ontmoet, zoals hardloopgroepen of rondleidingen.

5. Wenen (Oostenrijk)

Wenen is overzichtelijk en cultureel rijk. Het stadscentrum is compact, waardoor je makkelijk zelf op ontdekking gaat. Tegelijkertijd zorgen koffiehuizen en concerten voor momenten waarop je vanzelf onder de mensen komt.

6. Pula (Kroatië)

Pula is rustiger dan veel andere steden in deze lijst. De combinatie van kust, historie en ontspanning maakt het aantrekkelijk voor soloreizigers die het rustiger aan willen doen. Een kajaktour langs de kust is een populaire manier om andere reizigers te ontmoeten.

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7. Barcelona (Spanje)

Barcelona is levendig en veelzijdig. Overal in de stad gebeurt iets, van het strand tot de oude wijken. Door de internationale sfeer is het makkelijk om contact te leggen, bijvoorbeeld tijdens een tapas-tour of kookworkshop.

8. Kopenhagen (Denemarken)

Kopenhagen staat bekend om zijn overzichtelijkheid en veiligheid. De stad is goed te verkennen per fiets en voelt rustig en georganiseerd aan. Dat maakt het een toegankelijke bestemming voor soloreizigers.

9. Madrid (Spanje)

Madrid is energiek en sociaal. Het leven speelt zich grotendeels buiten af, waardoor je als soloreiziger makkelijk opgaat in de stad. Tapasbars en wandeltochten zorgen ervoor dat je snel in contact komt met anderen.

10. Parijs (Frankrijk)

Parijs draait minder om contact maken en meer om beleven. De stad nodigt uit om alleen te dwalen langs de Seine, door wijken als Le Marais of in kleinere musea. Juist dat maakt het voor veel soloreizigers aantrekkelijk.

Populaire extra bestemmingen onder Nederlandse soloreizigers

Naast deze top 10 kiezen Nederlanders die alleen reizen ook vaak voor Athene, Porto, Innsbruck, Bergerac en Girona. Deze bestemmingen combineren cultuur, natuur en een ontspannen tempo, waardoor solo reizen daar extra toegankelijk voelt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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