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Onze ontdekking in Zuid-Zweden: 3 sfeervolle steden zonder drukke terrassen en wachtrijen

Trelleborg, Lund en Helsingborg trekken veel minder bezoekers dan bekende Zweedse bestemmingen. Tijdens een reis door Zuid-Zweden ontdekte Metro drie sfeervolle steden waar je zelfs in het hoogseizoen nauwelijks wachtrijen, drukke terrassen of toeristenmassa’s tegenkomt.

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Scandinavië wordt onder Nederlandse vakantiegangers steeds populairder. Begrijpelijk, want de regio biedt indrukwekkende natuur, sfeervolle steden en een ontspannen levensstijl. Zuid-Zweden bevestigt dat beeld helemaal: je hebt alle ruimte om op je eigen tempo rond te dwalen. Metro-journalist Sophie Rietmulder en haar vriend bezochten Trelleborg, Lund en Helsingborg en ontdekten dat juist de minder bekende plekken soms de mooiste verrassingen in petto hebben.

Trelleborg

We begonnen onze reis in het gezellige Trelleborg: een kuststad in het zuiden van Zweden, in de provincie Skåne län. Je kunt er wandelen langs de boulevard, genieten van de stranden of neerstrijken op een terras in het compacte stadscentrum.

De stad heeft een rijke Vikinggeschiedenis, met onder meer een gereconstrueerd Vikingfort dat bezoekers een kijkje geeft in het verleden. Dankzij de ligging aan de Baltische Zee is Trelleborg een fijne bestemming voor wie natuur, cultuur en rust wil combineren.

Trelleborgen brengt de Vikingtijd tot leven

In Trelleborg hoef je je niet snel te vervelen. Na aankomst doken we meteen in de Vikinggeschiedenis bij het openluchtmuseum Trelleborgen, waar een gereconstrueerd Vikingfort, een Vikingboerderij en interactieve tentoonstellingen je meenemen naar de 10e eeuw.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de regio kan terecht in het gratis toegankelijke Trelleborgs Museum, met tentoonstellingen over archeologie, lokale ambachten en bewoners uit een ver verleden. In de zomer komt de Vikingtijd helemaal tot leven tijdens evenementen, rondleidingen en een sfeervolle Vikingmarkt waar krijgers, ambachtslieden en handelaren het verleden laten herleven. Heel erg leuk voor jong en oud!

Smygehuk: het meest zuidelijke punt van Zweden

Een uitstapje naar Smygehuk mag eigenlijk niet ontbreken tijdens een bezoek aan Trelleborg. Met een kleine 20 minuten rijden beland je op het meest zuidelijke punt van Zweden, en daarmee de plek waar je letterlijk niet verder kunt zonder natte voeten te krijgen.

Je vindt er een mooi uitkijkpunt, eettentjes met verse vis, koffie en andere lekkernijen, speelplekken voor de allerkleinsten en een prachtig stuk natuur om rond te wandelen. Het is dat we andere plannen hadden, anders hadden we hier makkelijk de hele middag kunnen zitten.

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Waar eet je de bekendste äggakaka van Skåne?

Voor een lunch of diner zit je in Trelleborg helemaal goed. In het centrum en rond de haven vind je volop gezellige cafés en restaurants waar je terechtkunt voor zowel een snelle hap als een uitgebreid diner.

Een aanrader is Restaurang GLAS, dat een mooi uitzicht biedt over de haven. Op de kaart staan klassieke Zweedse gerechten, zoals dungesneden ossenhaas op toast, maar ook pasta’s, visgerechten, vlees en vegetarische opties. Bewaar vooral nog wat ruimte voor het dessert, want de huisgemaakte truffels zijn een perfecte afsluiter van de maaltijd.

Voor de lunch kun je uitwijken naar Dalby Gästis. Op het menu staan gerechten die zoveel mogelijk worden bereid met lokale ingrediënten. Probeer hier zeker Zweedse gemarineerde zalm of de klassieke äggakaka, een stevige eierpannenkoek met spek en lingonbessen, een geliefde specialiteit uit de regio. Er werd ons verzekerd: hoewel de menukaart hier regelmatig verandert, dit gerecht blijft áltijd op de menukaart staan.

Ook typisch Zweeds: bij dit restaurant schep je zelf een bordje salade op, en kun je na de lunch zelf een kopje koffie en iets zoets pakken.

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Overnachten in Dannegården in Trelleborg

Voor een overnachting is Dannegården een plek die meteen indruk maakt. In dit familiehotel maakten we direct kennis met de bekende Zweedse gastvrijheid. De warme ontvangst en het enthousiaste team zorgen ervoor dat je je er meteen thuis voelt. De kamers zijn stijlvol ingericht; wij genoten van een ruime kamer met balkon en een heerlijk bad.

Ook buiten de kamer is het goed toeven. In de zonnige tuin kun je ontspannen met een hapje en een drankje, terwijl een jacuzzi en zwembad zorgen voor een extra vakantiegevoel.

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Lund

Na een heerlijke 24 uur vervolgden we onze reis naar Lund. Lund is een van de gezelligste steden van Zuid-Zweden en combineert historische charme met een levendige sfeer. De stad staat bekend om haar indrukwekkende kathedraal, sfeervolle straatjes met kleurrijke huizen en grote studentenpopulatie, die zorgt voor een bruisend karakter.

We wandelden door het centrum, ontdekten leuke boetiekjes en cafés en streken neer op een zonnig terras. Ook hier waren we maar 24 uur, maar we besloten al snel: dit is de ideale stad om een lang weekend in door te brengen.

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Waarom Lund meer is dan alleen een studentenstad

In Lund valt genoeg te ontdekken. Bezoek Skissernas Museum, waar je een uniek kijkje krijgt in het creatieve proces achter kunstwerken, van eerste schets tot eindresultaat.

Ook Kulturen is de moeite waard: dit openluchtmuseum midden in de stad neemt je mee door de Zweedse geschiedenis met historische gebouwen, tuinen en uiteenlopende tentoonstellingen. Hier zijn we lang zoet geweest en konden we allemaal historische huizen van binnen bekijken.

Voor wat rust kun je terecht in de prachtige Botanische Tuin, een groene oase met duizenden plantensoorten, kleurrijke bloembedden en rustige wandelpaden, ideaal voor een ontspannen pauze tijdens een dagje Lund.

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Lang weekend in Lund: van fika tot cocktails

In Lund hoef je nooit lang te zoeken naar een fijne plek om iets te eten of een goede kop koffie te drinken. De compacte universiteitsstad bruist van de gezelligheid, met sfeervolle cafés, bakkerijen en restaurants op bijna elke straathoek. Vooral rondom de beroemde Lund Cathedral hangt altijd een levendige sfeer. Zodra de eerste mensen zich daar weer met een koffie of lunch op een bankje nestelen, weten de inwoners genoeg: de lente is begonnen.

Voor de lunch is Mat & Destillat een aanrader. Het restaurant en de cocktailbar geven bekende gerechten een eigentijdse draai, zonder het vertrouwde karakter te verliezen. De klassiekers smaken er zoals altijd, maar dan nét een stukje beter.

Wie liever dicht bij huis blijft, kan ook uitstekend terecht in het Grand Hotel Lund. Dit iconische hotel biedt verschillende mogelijkheden voor een ontspannen lunch of diner, waardoor je na een dag wandelen door de stad niet ver hoeft te zoeken naar een goede maaltijd. Een grote tip van ons: kies voor de échte Zweedse gehaktballetjes, je wilt nooit meer anders.

Hoteltip in Lund

Voor een verblijf in Lund is het Grand Hotel Lund een heerlijke uitvalsbasis. Dit luxe hotel ligt midden in het centrum en de ruime kamers en zachte bedden zorgen voor welverdiende ontspanning.

Een van de absolute hoogtepunten is het ontbijt. Dat is niet alleen ontzettend lekker, maar biedt ook een indrukwekkende hoeveelheid keuze. Van versgebakken broodjes en zoete lekkernijen tot uitgebreide hartige opties: er is voor ieder wat wils.

🌎 Waarom dit verhaal? Metro wordt regelmatig uitgenodigd om op reis te gaan en daarin maken we een selectie van wat we goed vinden passen. Daarnaast kiezen we bestemmingen uit die hopelijk ook jou kunnen inspireren. We worden hier niet voor betaald, dus je kunt er zeker van zijn dat dit onze eigen mening is. Hier vind je meer van Metro’s reisverhalen.

Helsingborg

Onze laatste stop was Helsingborg, een stad die opnieuw heel anders aanvoelt dan de plekken die we eerder bezochten. Waar Lund vooral charmeert met zijn historische centrum en studentensfeer, heeft Helsingborg een maritiem karakter, met uitzicht op zee en een levendige boulevard.

Toch valt ook hier meteen hetzelfde op als in de andere Zweedse steden: er zijn nauwelijks toeristen te bekennen. Ondanks dat we steeds in stedelijke gebieden verblijven, voelt alles rustig en ontspannen. Geen overvolle terrassen, geen lange rijen bij bezienswaardigheden, maar alle ruimte om op je eigen tempo de stad te ontdekken. Juist die ontspannen sfeer maakt Helsingborg een fijne afsluiter van de reis.

10.000 rhododendrons in bloei bij Sofiero Palace

In Dunkers Kulturhus hebben we uiteindelijk veel langer rondgelopen dan gepland. Achter elke hoek wacht weer iets nieuws: bijzondere voorwerpen, kunstwerken en verhalen die een inkijkje geven in het verleden van Helsingborg en de regio. Voor je het weet ben je uren verder, simpelweg omdat er zoveel te zien en te lezen is.

Wie even de stad uit wil, staat binnen tien minuten rijden bij Sofiero Palace and Gardens. Dit voormalige koninklijke zomerverblijf wordt niet voor niets gezien als een van de mooiste parken van Europa. Zeker in deze periode is een bezoek extra bijzonder, want de beroemde rhododendrons staan volop in bloei.

Verspreid over de tuinen kleuren maar liefst 10.000 struiken het landschap in tinten roze, paars, rood en wit. Tussen de bloemen, sculpturen en kronkelende paden is het heerlijk wandelen, terwijl het paleis een inkijkje biedt in de rijke koninklijke geschiedenis van Zweden.

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Fika en lunch in Helsingborg

Bovendien is Dunkers Kulturhus een fijne plek om tussendoor neer te strijken voor een kop koffie of een lunch. In Café Henry kun je terecht voor een uitgebreide lunch of een traditionele fika, een Zweeds gebruik dat veel meer is dan alleen een koffiepauze. Fika draait om even bewust de tijd nemen voor een kop koffie of thee, vaak met iets lekkers erbij, zoals een kaneelbroodje of gebak. Het is een vast onderdeel van het dagelijks leven in Zweden en vooral een moment om te ontspannen en bij te praten.

Voor een ontspannen diner kun je terecht bij Bankpalatset, gevestigd in een historisch pand in het hart van Helsingborg. De voormalige bank straalt nog altijd de grandeur van vroeger uit, met hoge plafonds, grote ramen en een elegante sfeer. Hier worden klassieke Europese gerechten geserveerd met een moderne twist. Lokale ingrediënten, seizoensproducten en vakmanschap staan daarbij centraal. Een stijlvolle plek waar we ontspannen genoten van een heerlijke burger.

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The Vault Hotel in Helsingborg

Overnachten deden we in The Vault Hotel, een stijlvol boetiekhotel in het hart van Helsingborg. Het hotel is gevestigd in een historisch pand en combineert die rijke geschiedenis met moderne, sfeervolle kamers.

Een van de grootste pluspunten is zonder twijfel de gezellige bar. Hier schoven we aan tussen de locals en ontmoetten we opnieuw vrijwel uitsluitend Zweden. Het typeert de sfeer van deze reis: zelfs in de steden voelt het nergens druk of toeristisch.

Direct naast het hotel ligt bovendien Kärnan, de middeleeuwse toren die al eeuwenlang over de stad waakt. Wie het uitzicht wil bewonderen, moet daar wel iets voor doen: bijna 200 treden leiden naar de top. Maar eenmaal boven word je beloond met een prachtig panorama over Helsingborg, de zee en zelfs de Deense kust aan de overkant. Een klim die absoluut de moeite waard is, en bij ons zorgde voor een prachtig einde van onze trip door Zuid-Zweden.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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