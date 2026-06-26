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Metro test: hierom is Oost-Slovenië dé bestemming voor liefhebbers van wijn, gastronomie en natuur

Oost-Slovenië blijkt een verrassende bestemming voor liefhebbers van gastronomie, wijn en natuur. Tijdens een culinaire rondreis ontdekte Metro-journalist Sophie Rietmulder bekroonde restaurants, verborgen wijnkelders, eeuwenoude tradities en bijzondere ervaringen die deze regio veel aantrekkelijker maken dan veel reizigers denken.

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We testen eens wat Slovenië allemaal te bieden heeft.

Eerste stop: Ljubljana en comfort food van wereldklasse

Onze reis begon in Ljubljana. Een stad die meteen gezellig aanvoelt, met kleurrijke straatjes, gezellige terrassen en een ontspannen sfeer.

‘s Avonds schoven we aan bij JAZ by Ana Roš, het toegankelijke bistroconcept van topchef Ana Roš. Hoewel haar naam wereldwijd bekend is in de culinaire wereld, hangt hier allesbehalve een stijve sterrenrestaurantsfeer.

Ana kwam zelf even langs aan tafel om uit te leggen waar het restaurant voor staat. Vrijwel alle ingrediënten zijn biologisch, veel gerechten zijn geïnspireerd op recepten uit haar jeugd en op wat haar moeder vroeger kookte. Het idee is simpel: eten dat je elke dag zou willen eten, maar dan met een creatieve twist.

Dat voel je ook zodra de gerechten op tafel verschijnen. Comfort food, maar dan verfijnd. Een plek waar je uren kunt blijven hangen met vrienden zonder dat iemand je wegkijkt.

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Het onontdekte Oost-Slovenië

De volgende ochtend vertrokken we richting het oosten van Slovenië. Zo dicht bij de Kroatische grens zelfs, dat mijn telefoon me onderweg verwelkomde in Kroatië. Hier ontvouwde zich een heel ander Slovenië: groene heuvels, eindeloze wijngaarden en een landschap waarin natuur en wijnbouw al eeuwenlang hand in hand gaan.

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Een van de meest bijzondere plekken die we bezochten waren de zogenoemde repnice. Dit zijn ondergrondse grotten die eeuwen geleden door inwoners van plaatsen als Brezovica, Bizeljsko, Pišece en Globoko werden uitgegraven in fijn kwartszand.

Dankzij het stabiele klimaat in de grotten blijven temperatuur en luchtvochtigheid het hele jaar door vrijwel constant. Dat maakt de repnice ideaal voor wijnopslag, en een van de meest bijzondere plekken om kennis te maken met de wijnen uit de regio Bizeljsko-Sremič. Je kunt een wijnproeverij in de eeuwenoude ondergrondse ruimte gewoon boeken!

Waarom de wijnen uit Bizeljsko en Dolenjska verrassen

Slovenië geniet internationaal misschien niet dezelfde reputatie als wijnlanden als Frankrijk of Italië, maar dat voelt eigenlijk onterecht.

Bij Keltis Winery maakten we kennis met een familiebedrijf dat al meer dan 240 jaar wijn produceert. Tegenwoordig gebeurt dat volgens biodynamische principes, waarbij respect voor natuur, traditie en het unieke terroir centraal staat. Volgens de familie zelf weerspiegelen de wijnen het karakter van de regio Bizeljsko. Na de proeverij met adembenemend uitzicht was daar weinig op af te dingen.

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Een dag later bezochten we Kozinc Winery, een wijndomein dat midden tussen de glooiende wijngaarden van Dolenjska ligt. Hier proefde ik misschien wel de meest indrukwekkende wijn van de hele reis. Het familiebedrijf staat bekend om zijn penina, de Sloveense benaming voor mousserende wijn, en die reputatie bleek meer dan terecht. Mijn absolute favoriet: Zara sparkling Rosé, vernoemd naar de dochter van wijnmakers David en Taya.

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Sla een maaltijd bij Ošterija Debeluh niet over

Het absolute hoogtepunt van de trip? Zonder twijfel lunch bij Ošterija Debeluh in Brežice. Het restaurant van chef Jure Tomič geldt al jaren als een van de toonaangevende gastronomische adressen van de regio Posavje. Dat Tomič dit jaar door Gault&Millau werd uitgeroepen tot Chef van het Jaar, begreep ik dan ook meteen.

Heel grappig: Debeluh betekent ‘dikke man’, heel passend voor een restaurant waar ik nog net niet mijn bord bij de gerechten opat. Hier werden we namelijk verwend met zeven gangen heerlijk eten inclusief bijpassende wijn. Denk aan een ceviche van zeebaars met appel, huisgemaakte tortellini met geitenkaas, risotto met asperges en desserts die rechtstreeks uit de hemel kwamen vallen.

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Repovž laat zien waarom Slovenië vooroploopt in duurzame gastronomie

Ook schoven we aan bij Repovž in Šentjanž, een bijzondere combinatie van biologische boerderij, herberg en restaurant die inmiddels door de zesde generatie van dezelfde familie wordt gerund.

Hier is duurzaamheid simpelweg de manier waarop alles al jarenlang gebeurt. Veel ingrediënten komen rechtstreeks van eigen land of van producenten uit de directe omgeving, waardoor je letterlijk proeft hoe sterk de band met de regio is.

Dat die aanpak indruk maakt, blijkt ook uit de erkenning die de familie kreeg. Dit jaar ontvingen Sabina Repovž en Grega Repovž de prestigieuze JRE Sustainability Award voor hun inzet op het gebied van duurzame gastronomie.

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Eigen foto Eigen foto

Eigen foto Eigen foto

Tijdens onze lunch werkte de familie samen met chef David Žefran van tweesterrenrestaurant Milka. Een bijzondere combinatie van lokale tradities en moderne gastronomie, waarbij het beste van beide werelden samenkwam.

Het resultaat was een lunch die niet alleen ontzettend goed smaakte, maar ook liet zien waarom Slovenië steeds vaker wordt genoemd als een van de meest vooruitstrevende culinaire bestemmingen van Europa.

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🌎 Waarom dit verhaal? Metro wordt regelmatig uitgenodigd om op reis te gaan en daarin maken we een selectie van wat we goed vinden passen. Daarnaast kiezen we bestemmingen uit die hopelijk ook jou kunnen inspireren. We worden hier niet voor betaald, dus je kunt er zeker van zijn dat dit onze eigen mening is. Hier vind je meer van Metro’s reisverhalen.

Apitherapie: waarom reizigers naar Slovenië komen voor ontspanning tussen de bijen

Een van de meest verrassende ervaringen van de reis had helemaal niets met wijn of eten te maken. Aan de rand van het oerbos Krakovski bezochten we imker Andreja en haar dochter, die toeristen van over de hele wereld met open armen ontvangen. Daar maakten we kennis met een typisch Sloveense vorm van ontspanning: apitherapie.

In een houten bijenhuis kreeg ik een speciaal masker op, waarmee ik de lucht uit de bijenkasten inademde. Volgens Andreja werkt dit ontspannend en rustgevend, al geef ik toe dat ik vooraf wat sceptisch was. Maar terwijl buiten duizenden bijen zoemden en ik rustig lag te ademen, voelde het inderdaad verrassend kalmerend.

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Rondom de bijenboerderij vind je prachtig aangelegde kruidentuinen, een bos waar je kunt picknicken en natuurlijk de mogelijkheid om verschillende honingproducten te proeven, waaronder een heerlijke honinglikeur. Het is zo’n plek waar je ongemerkt een paar uur langer blijft hangen dan gepland.

Traditionele Sloveense keuken in een wine cottage

Ook bijzonder: veel inwoners stellen hun traditionele wijnhuisjes open voor bezoekers. In deze zogeheten wine cottages schuif je niet aan voor een strak gastronomisch menu, maar voor gerechten zoals die hier al generatieslang worden gemaakt.

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Zo werden we ontvangen door Jožica, ook wel liefkozend godmother Jožefina genoemd, die met plezier vertelde over de streek en de gerechten die op tafel verschenen. Denk aan vložena jajca (ingemaakte eieren), kranjska klobasa (Sloveense worst), jonge kazen, salades, vleesspecialiteiten volgens familierecepten en het beroemde dessert potica: opgerold deeg met kruiden en specerijen. De traditie zegt dat elke goede huisvrouw haar eigen recept heeft.

Deze ervaring was er een om niet snel te vergeten. Een keukentafel in de heuvels van Slovenië, een glas lokale wijn (cviček) erbij en verhalen van mensen die hier hun hele leven wonen.

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Hotel Grad Otočec: overnachten in het enige waterkasteel van Slovenië

Onze laatste overnachting was in Hotel Grad Otočec, en eerlijk gezegd had ik me geen betere plek kunnen wensen om de reis af te sluiten.

Het hotel is gevestigd in het enige waterkasteel van Slovenië, op een klein eiland midden in de rivier de Krka. Zodra je de houten brug overloopt, begrijp je waarom dit zo’n bijzondere plek is. Het kasteel wordt omringd door groen en water, waardoor het meteen voelt alsof je even helemaal weg bent van de buitenwereld.

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Veel hotels zijn een uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Hotel Grad Otočec is juist zo’n plek waar je graag wat langer zou blijven hangen. Niet alleen vanwege het kasteel zelf, maar ook vanwege de rust, de natuur, de bijzondere sfeer die er hangt en het zachtste bed waar ik ooit in lag. Als ik maar één nacht in Slovenië te besteden had, dan zou ik ongetwijfeld hier verblijven.

Slovenië verdient meer aandacht

Na een paar dagen door het oosten van Slovenië snap ik eigenlijk niet waarom deze regio nog relatief onbekend is.

Ja, Ljubljana is prachtig. Maar wie verder kijkt, ontdekt een land vol indrukwekkende natuur, uitstekende wijnen, verrassend goede restaurants en mensen die je overal met open armen ontvangen.

Voor liefhebbers van gastronomie, wijn, natuur en bijzondere ervaringen is dit een bestemming die veel meer aandacht verdient. Eén ding is zeker: wie eenmaal is geweest, vraagt zich af waarom dit stukje Europa niet veel hoger op de verlanglijst van reizigers staat.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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