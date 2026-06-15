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IATA waarschuwt reizigers: deze fout tijdens evacuatie van een vlucht kost kostbare seconden

Haal je koffer niet uit het bagagevak én begin al helemaal niet te filmen tijdens een noodsituatie in een vliegtuig. Die oproep doet de internationale luchtvaartorganisatie IATA aan vliegtuigpassagiers.

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Volgens de brancheorganisatie komt het steeds vaker voor dat reizigers tijdens een noodsituatie eerst hun spullen proberen mee te nemen, met mogelijk gevaarlijke gevolgen.

IATA ziet steeds vaker passagiers filmen tijdens noodsituaties

De International Air Transport Association (IATA) is een nieuwe veiligheidscampagne gestart om passagiers te wijzen op het belang van snel handelen tijdens een evacuatie. De boodschap is duidelijk: volg de instructies van de bemanning, laat je bagage achter en verlaat het toestel zo snel mogelijk via de dichtstbijzijnde bruikbare uitgang.

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Volgens de organisatie duiken er online steeds meer beelden op van reizigers die tijdens een evacuatie eerst hun handbagage uit de bagagevakken halen of hun telefoon gebruiken om de situatie vast te leggen. Dat kost niet alleen kostbare tijd, maar kan ook de veiligheid van andere passagiers in gevaar brengen. Koffers en tassen kunnen mensen hinderen tijdens het verlaten van het toestel, terwijl harde bagage ook de opblaasbare evacuatieglijbanen kan beschadigen.

„Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Goed geïnformeerde en oplettende passagiers helpen mee aan een snellere en veiligere evacuatie voor iedereen aan boord”, aldus Bryan Bedford van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in een verklaring van IATA.

Opvallende incidenten in de luchtvaart

De waarschuwing komt op een moment waarop meerdere opmerkelijke veiligheidsincidenten de aandacht trekken. Zo maakte de Canadese politie deze week bekend dat een voormalige piloot van Air Canada strafrechtelijk wordt vervolgd omdat hij bijna zeventien jaar zou hebben gevlogen met een vervalst vliegbrevet. In die periode vervoerde hij tienduizenden passagiers.

Vorige maand wist daarnaast een 25-jarige man op een luchthaven in Houston langs de beveiliging en gatecontrole te komen. Met een vermoedelijk vervalste boardingpass stapte hij aan boord van een toestel van United Airlines. Uiteindelijk werd hij aangetroffen in het toilet van het vliegtuig.

Ook waren er in mei twee afzonderlijke incidenten waarbij passagiers probeerden de cockpit van een vliegtuig binnen te dringen tijdens vluchten naar Chicago en Minneapolis.

Cockpit van vliegtuig blijft goed beveiligd

Hoewel dergelijke incidenten zeldzaam zijn, wijzen experts erop dat waakzaamheid noodzakelijk blijft. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is het in de Verenigde Staten niemand meer gelukt om de cockpit van een commercieel passagiersvliegtuig succesvol te bestormen. Toch stellen sommige veiligheidsexperts dat aanvullende maatregelen mogelijk zijn om risico’s verder te verkleinen.

Voor passagiers blijft de belangrijkste boodschap ondertussen simpel: bij een evacuatie telt iedere seconde. Laat daarom je handbagage achter en volg direct de instructies van de bemanning.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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