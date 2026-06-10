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Kamperen in Europa fors duurder: in deze 5 landen betaalt een gezin het meest per nacht

Kamperen was ooit een voordelige vorm van zomervakantie, maar volgens nieuwe cijfers van campingspecialist ACSI verandert dat snel. In Noorwegen is een campingnacht sinds 2020 bijna verdubbeld in prijs, Kroatië blijft het duurste land van Europa.

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Campingspecialist ACSI vergelijkt jaarlijks duizenden campings in Europa.

ACSI: campingnacht in Europa 24,7 procent duurder dan in 2020

Een overnachting op een Europese camping kost een gezin met twee kinderen en een caravan inmiddels gemiddeld bijna 25 procent meer dan zes jaar geleden. De prijsstijging komt uit op 24,7 procent ten opzichte van 2020.

In vrijwel alle onderzochte landen gingen de tarieven omhoog. Alleen in Turkije werden campings de afgelopen jaren goedkoper. Daar betaal je gemiddeld 13,57 euro per nacht, waarmee het land de goedkoopste kampeerbestemming van Europa is.

Kroatië bovenaan: gezin betaalt gemiddeld 78,28 euro per nacht

Kroatië voert ook dit jaar de lijst aan van duurste kampeerlanden. Een gezin betaalt daar gemiddeld 78,28 euro per nacht voor een campingplaats.

Daarachter volgen Zwitserland en Slovenië. Ook Italië en Denemarken behoren tot de duurste bestemmingen voor kampeerders.

ACSI zette de top 5 duurste campinglanden van Europa op een rij:

Kroatië – 78,28 euro per nacht Zwitserland – 61,33 euro Slovenië – 60,14 euro Italië – 58,86 euro Denemarken – 53,83 euro

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Noorwegen bijna twee keer zo duur: van 27,74 naar 53,82 euro

Waar Kroatië de hoogste prijzen rekent, is Noorwegen de absolute koploper als het gaat om prijsstijgingen. In 2020 kostte een campingovernachting daar gemiddeld 27,74 euro. Inmiddels ligt dat bedrag op 53,82 euro.

Dat betekent dat kamperen in Noorwegen in zes jaar tijd bijna twee keer zo duur is geworden. Ook Kroatië laat een stevige stijging zien: daar liggen de prijzen bijna 70 procent hoger dan in 2020.

Slovenië behoort eveneens tot de sterkste stijgers. Een campingnacht kost daar tegenwoordig gemiddeld 60,14 euro.

Waarom campings duurder worden: waterparken, luxe plekken en meer vraag

Volgens ACSI zijn vooral populaire Oost-Europese vakantielanden bezig met een flinke kwaliteitsslag. Campings investeren steeds vaker in luxe voorzieningen, zoals uitgebreide horeca, waterparken en luxe accommodaties.

Daardoor veranderen sommige campings steeds meer in complete vakantieparken. Op bepaalde locaties aan de Kroatische kust zijn zelfs kampeerplaatsen met een privézwembad te vinden.

Tegelijkertijd speelt de groeiende populariteit van deze bestemmingen een rol. Meer vraag en hogere investeringen zorgen ervoor dat prijzen verder oplopen.

Nederland blijft onder 40 euro en goedkoper dan Kroatië of Zwitserland

Voor Nederlandse kampeerders die dicht bij huis blijven, valt het prijskaartje nog mee. Een nacht op een Nederlandse camping kost een gezin dit jaar gemiddeld 39,15 euro. Dat is minder dan anderhalve euro meer dan vorig jaar. Metro meldde eerder al dat kamperen in Nederland populairder is dan ooit.

Nederland zit daarmee nog altijd in dezelfde prijsklasse als landen als Duitsland, België en Frankrijk. Vergeleken met populaire bestemmingen als Kroatië, Slovenië en Zwitserland blijft kamperen in eigen land aanzienlijk voordeliger.

Wie deze zomer vooral op de kosten let, kan ook kijken naar landen als Turkije of Polen. In Polen daalden de campingprijzen zelfs licht ten opzichte van vorig jaar, waardoor het een van de weinige bestemmingen is waar kampeerders juist iets goedkoper uit zijn.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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