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Steeds meer Nederlanders mijden Spanje en Griekenland: deze vakantietrend wint snel terrein

Het is bijna zover: dé zomervakantie! Maar waar heel veel Nederlanders jarenlang droomden van zonovergoten vakanties in Griekenland, Italië of Spanje, lijkt die trend langzaam te keren. Steeds meer reizigers kiezen bewust voor koelere bestemmingen.

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De zogenoemde ‘coolcation’ wint terrein en dat heeft alles te maken met de steeds extremere zomers in Zuid-Europa.

Zomervakanties worden warmer en warmer

Populaire vakantielanden rond de Middellandse Zee krijgen steeds vaker te maken met extreme hitte. Temperaturen boven de 40 graden zijn inmiddels geen uitzondering meer. De afgelopen jaren leidden hittegolven tot natuurbranden, evacuaties en zelfs dodelijke incidenten onder toeristen.

Daarbovenop komt dat vakantiegangers vaak kwetsbaarder zijn voor hitte dan lokale bewoners. Ze brengen meer tijd buiten door, wandelen veel, sporten in de buitenlucht en kennen de omgeving niet goed. Daardoor weten ze vaak niet waar ze verkoeling kunnen zoeken of waar medische hulp beschikbaar is.

Ook verandert de hitte de vakantiebeleving zelf. Lange dagen rondlopen maken wordt lastiger, populaire attracties sluiten soms tijdelijk hun deuren en buitenactiviteiten worden beperkt. Zo werd de beroemde Akropolis in Athene tijdens extreme hitte meerdere keren gesloten om bezoekers te beschermen.

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Coolcation nieuwe trend

Door die ontwikkelingen kijken steeds meer reizigers naar alternatieven, zo meldt The Conversation. In plaats van Zuid-Europa kiezen ze voor bestemmingen met een gematigder klimaat, zoals Scandinavië, Schotland, Ierland of berggebieden in Centraal-Europa. Deze trend noemen we ook wel een ‘coolcation’: een vakantie waarbij verkoeling juist onderdeel van de aantrekkingskracht is.

Daarnaast verschuiven ook de reisperiodes. Uit onderzoek van de European Travel Commission blijkt dat ruim een kwart van de Europese reizigers overweegt om buiten het hoogseizoen op vakantie te gaan. Extreme hitte wordt daarbij regelmatig genoemd als reden.

Niet alleen het weer speelt mee

Klimaatverandering is niet de enige factor die reisgedrag beïnvloedt. Ook geopolitieke spanningen en stijgende brandstofprijzen zorgen ervoor dat vakanties duurder worden. Daardoor kiezen sommige reizigers niet alleen voor koelere bestemmingen, maar ook voor plekken dichter bij huis. Als Zuid-Europa zowel warmer als duurder wordt, kunnen noordelijke alternatieven aantrekkelijker worden.

Volgens onderzoekers is extreme hitte niet langer een incidenteel probleem voor de toerismesector, maar een structurele uitdaging. Bestemmingen zullen zich moeten aanpassen om aantrekkelijk en veilig te blijven.

Dat gebeurt op sommige plekken al. Attracties verruimen bijvoorbeeld hun openingstijden naar de vroege ochtend of juist de avonduren, wanneer het koeler is. Deze ontwikkeling wordt soms aangeduid als ‘noctourism’: activiteiten die plaatsvinden nadat de zon onder is. Ook meer schaduwplekken, koele binnenruimtes en betere voorlichting worden steeds belangrijker.

Goede voorbereiding wordt belangrijker

Experts benadrukken dat veel toeristen de risico’s van extreme hitte nog onderschatten, zeker reizigers uit landen met een gematigd klimaat zoals Nederland. Daardoor worden waarschuwingen niet altijd serieus genomen.

Volgens onderzoekers kunnen luchtvaartmaatschappijen, hotels, reisorganisaties en boekingssites in de toekomst een grotere rol spelen. Door reizigers vooraf en tijdens hun verblijf beter te informeren over hitte en gezondheidsrisico’s kunnen ongelukken mogelijk worden voorkomen.

Eén ding lijkt in ieder geval duidelijk: waar vroeger vooral de zon de bestemming bepaalde, wordt verkoeling voor steeds meer vakantiegangers juist een reden om ergens naartoe te gaan. Dat maakt de coolcation misschien wel dé vakantietrend van de komende jaren.

Ga jij vanwege hitte naar een andere vakantiebestemming dan je gewend was? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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