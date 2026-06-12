Beroemd strand met scheepswrak op Zakynthos blijft deze zomer gesloten
Wie deze zomer naar het Griekse eiland Zakynthos reist in de hoop het iconische Navagio-strand te bezoeken, komt van een koude kermis thuis. De Griekse autoriteiten hebben besloten het wereldberoemde strand de hele zomer gesloten te houden vanwege veiligheidsrisico’s.
Navagio Beach, ook wel Shipwreck Beach genoemd, geldt al jaren als een van de meest gefotografeerde plekken van Griekenland. Het strand staat bekend om zijn witte zand, helderblauwe water en het roestige wrak van het schip Panagiotis, dat sinds de jaren 80 op het strand ligt. Jaarlijks trekt de locatie honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld.
Risico op vallende rotsen
Volgens de Griekse overheid is het risico op vallende rotsen echter te groot geworden, zo meldt de Griekse krant Thetoc. Daarom mogen toeristen voorlopig niet meer op het strand komen. Ook zwemmen in de baai is verboden. De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot en met 31 oktober.
Toeristen die het beroemde scheepswrak toch willen bekijken, kunnen straks terecht op een speciaal uitkijkplatform. Dat wordt momenteel aangelegd door de gemeente van Zakynthos. Daarnaast blijft het mogelijk om per boot langs de baai te varen, al moeten vaartuigen minimaal vijftig meter afstand houden van het strand.
Strand in Zakynthos kent gevaren
De veiligheidsmaatregelen zijn niet uit de lucht komen vallen. In 2018 raakten zeven bezoekers lichtgewond toen een deel van de rotswand na een aardverschuiving naar beneden kwam. Ook in 2022 deden zich opnieuw problemen voor door instabiele rotsformaties.
Dat het gebied risico’s kent, bleek ook onlangs nog. Eind mei viel een 22-jarige Amerikaanse toerist zo’n tien meter naar beneden toen hij vanaf een nabijgelegen klif een selfie wilde maken met het strand op de achtergrond. Door een klein boompje werd zijn val gebroken, waarna hulpdiensten hem konden redden.
Voor veel vakantiegangers blijft Navagio daarmee voorlopig een plek om alleen van een afstand te bewonderen.
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