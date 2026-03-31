Veel Nederlanders zonder reisverzekering op reis, ondanks wereldwijde onrust

Terwijl geopolitieke spanningen en onrust in populaire reisregio’s toenemen, blijkt dat lang niet alle Nederlanders goed verzekerd op vakantie gaan. Uit onderzoek van Voja Travel onder duizend mensen blijkt dat 15 procent standaard zonder reisverzekering reist.

Vooral jongeren blijken het risico makkelijker te nemen: bijna een kwart voor de 18- tot 24-jarigen gaat zonder verzekering op pad.

Reisverzekering niet voor iedereen vanzelfsprekend

Hoewel veel Nederlanders een reisverzekering als vanzelfsprekend zien, blijkt dat niet voor iedereen te gelden. Onder de totale groep reist 15 procent standaard onverzekerd, terwijl dat onder jongeren oploopt tot 23 procent.

En een annuleringsverzekering? Die blijkt nog minder populair: bijna een kwart van de Nederlanders (24 procent) sluit die helemaal niet af.

Onduidelijkheid over wat verzekerd is

Zelfs onder de Nederlanders die wel een reis- of annuleringsverzekering hebben, is er vaak onduidelijkheid over de dekking. Zo weet ruim 28 procent niet voor welk bedrag zij verzekerd zijn bij annulering of problemen tijdens de reis.

Volgens Joshua van Eijndhoven, CEO van Voja Travel, denken veel mensen dat ze automatisch goed verzekerd zijn zodra ze iets afsluiten. „In de praktijk verschillen voorwaarden en maximale vergoedingen sterk. Bij veel verzekeringen ligt het standaardbedrag rond de 1500 euro, terwijl reizen tegenwoordig vaak duurder zijn. Daardoor kunnen reizigers alsnog met onverwachte kosten worden geconfronteerd.”

Reizen wordt duurder en duurder

Dat reizen tegenwoordig duur zijn, speelt een grote rol in het wel of niet afsluiten van een reisverzekering. Steeds meer Nederlanders vinden namelijk dat de verzekeringen niet meer aansluiten op de werkelijkheid. 52 procent vindt dan ook dat de verzekeraars hun dekking moeten aanpassen aan de hogere kosten van reizen.

Duur of niet duur: de huidige onrust in de wereld maakt volgens experts duidelijk hoe belangrijk het is om vooraf goed te weten wat een verzekering wel en niet dekt.

Situaties zoals oorlog vallen doorgaans buiten de standaarddekking van een reis- en annuleringsverzekeringen. Dat onderscheid is lang niet voor alle reizigers duidelijk.

Goede reisverzekering belangrijk

De ANVR benadrukt daarom het belang van een goed vangnet. Volgens woordvoerder Hanita van der Meer is het onverstandig om zonder reisverzekering te reizen. Tegelijkertijd merkt de branche dat reizigers door de onrust vaker vragen stellen over hun bescherming.

Reizigers die een pakketreis boeken via een aangesloten reisorganisatie vallen onder het Calamiteitenfonds. Bij ernstige situaties, zoals oorlog, kunnen zij worden teruggehaald, hun niet-genoten vakantiedagen vergoed krijgen of hun geld terugkrijgen als de reis nog niet is begonnen.

Kosten van medische zorg in het buitenland

Eerder schreef Metro al een artikel over de kosten van medische zorg in het buitenland. Deze kunnen namelijk enorm verschillen met Nederland. Een beenbreuk in een privékliniek in Spanje kan bijvoorbeeld oplopen tot 30.000 euro aan medische kosten, terwijl dat in Nederland gemiddeld 3000 euro kost.

Liggend vervoer van Bali naar Nederland? Reken maar op zo’n 25.000 euro. Een blindedarmoperatie in een Amerikaans ziekenhuis dan? Die kan qua kosten oplopen tot 50.000 euro (tegenover 2500 euro in Nederland).

Nederlanders reizen ‘zolang het nog kan’

Begin dit jaar bleek uit de ANWB Vakantiemonitor dat, ondanks de onrust in de wereld, Nederlanders juist staan te trappelen om weer op vakantie te gaan. Mensen willen genieten ‘zolang het nog kan’.

Met alle oorlogen en dreigingen die momenteel spelen én de toenemende rust over noodsituaties zoals stroomuitval of overstromingen, hebben veel mensen de behoefte om even bij te komen op een andere plek. Van de ruim 2000 Nederlanders die zijn ondervraagd voor de Vakantiemonitor, geeft bijna de helft aan dat ze door alle onrust snakken naar een vakantie.

