Dit zijn ineens populaire vakantiebestemmingen door de oorlog in het Midden-Oosten
De oorlog in het Midden-Oosten beïnvloedt niet alleen onze portemonnee, maar ook het idee waar we liever op vakantie gaan. Steeds meer mensen kiezen voor bestemmingen in Europa en daarbij zijn met name een aantal specifieke landen heel erg in trek. Ook valt het op dat steeds meer mensen een pakketreis boeken.
De ANRV, de branchevereniging voor reisorganisaties, bevestigt dat bestemmingen binnen Europa nu enorm populair zijn. „Voor boekingen verder vooruit zien we dat mensen zich nu meer oriënteren op en boeken binnen Europa en andere bestemmingen”, zo vertelt een woordvoerder aan NU.nl.
Veel mensen die binnenkort op vakantie zouden gaan richting het Midden-Oosten blijken nu om te boeken naar de Canarische Eilanden, het Caribisch gebied en Kaapverdië. Volgens de ANRV zijn er ook mensen met een meer afwachtende houding. „Zij zouden op vakantie gaan naar een plek waar ze liever niet meer naartoe willen, ook buiten het Midden-Oosten.”
Pakketreizen in trek
Ook Sunweb ziet veranderingen in het zoek- en boekgedrag. Het valt de reisorganisatie op dat steeds meer mensen pakketreizen boeken. Dit is niet zonder reden: met een pakketreis heb je namelijk de meeste kans dat je je geld terugkrijgt, mocht de reis niet doorgaan.
Daarnaast is het zo dat als je je al op je vakantiebestemming bevindt en er daar oorlog uitbreekt, de reisorganisatie je kan helpen om je terug te brengen naar Nederland of een andere veilig plek. Ze zijn verplicht om je directe hulp en repatriëring aan te bieden als het niet mogelijk is om je reis normaal af te maken.
Populaire vakantiebestemmingen door oorlog
Ook ziet Sunweb dat vakanties in Zuid-Europa momenteel erg in trek zijn. Vooral Portugal, Spanje en Griekenland zijn populair. Volgens de reisorganisatie kiezen mensen voor deze bestemmingen vanwege de kortere reistijden en het feit dat het ‘vertrouwde’ bestemmingen zijn.
Ook TUI ziet dat mensen niet meer zo snel voor bijvoorbeeld Egypte kiezen als ze naar de zon willen gaan, maar eerder voor de Canarische Eilanden of Kaapverdië. Corendon krijgt weer meer boekingen voor Curaçao en Bonaire. De organisatie ziet een stijging van 50 procent ten opzichte van de vorige maand.
Dit doet de oorlog in het Midden-Oosten met je portemonnee.
