Emirates vliegt vanaf zaterdag dagelijks van Dubai naar Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Emirates vliegt vanaf zaterdag dagelijks van Dubai naar tientallen bestemmingen, waaronder Schiphol. De luchtvaartmaatschappij wil 106 retourvluchten per dag uitvoeren naar 83 bestemmingen, meldt Emirates in een update.

De 106 dagelijkse retourvluchten zijn volgens Emirates bijna 60 procent van al zijn vluchten. De vliegmaatschappij zegt te werken aan het volledig herstellen van het netwerk, na de gedeeltelijke heropening van het luchtruim rond thuisbasis Dubai. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat dit binnen enkele dagen is gelukt, maar dat het wel afhankelijk is van de beschikbaarheid van het luchtruim en of de vliegmaatschappij kan voldoen aan alle operationele vereisten.

„Veiligheid blijft daarbij, zoals altijd, de hoogste prioriteit, evenals de zorgplicht voor passagiers”, meldt Emirates. „De situatie wordt nauwlettend gevolgd en operaties worden waar nodig aangepast.”

Opschaling

Emirates heeft in „een aantal markten met een hoge vraag” zijn vluchten „aanzienlijk” opgeschaald. In het Verenigd Koninkrijk voert de luchtvaartmaatschappij vanaf zaterdag elf dagelijkse vluchten vanaf vijf luchthavens uit. Emirates schaalt in India op naar 22 vluchten per dag vanaf negen vliegvelden. In de Verenigde Staten vliegt Emirates momenteel op zeven bestemmingen.

De vliegmaatschappij adviseert reizigers haar website en socialemediakanalen in de gaten te houden. Daar worden volgens Emirates de meest actuele ontwikkelingen geplaatst.

Afgelopen nacht vloog Emirates al van Dubai naar onder meer Schiphol, omdat het luchtruim toen beperkt open was. Volgens een woordvoerster was dat geen repatriëringsvlucht om gestrande reizigers op te halen. Wel kregen passagiers van wie de vlucht was geannuleerd voorrang. Emirates zegt donderdag in totaal ongeveer 30.000 passagiers vanuit Dubai te hebben vervoerd.

