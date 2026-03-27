Dit zijn de gelukkigste landen ter wereld in 2026 (en dit doen ze anders)

Welke landen zijn het gelukkigst? Volgens het jaarlijkse World Happiness Report blijven de Scandinavische landen domineren, maar er is dit jaar ook een opvallende nieuwkomer. Costa Rica staat voor het eerst in de top vijf en klimt snel omhoog.

De ranglijst wordt samengesteld door onder meer Gallup en de Oxford Wellbeing Research Centre. Daarbij wordt gekeken naar hoe mensen hun leven beoordelen, maar ook naar factoren zoals inkomen, sociale steun, levensverwachting, vrijheid en corruptie.

Dit jaar is er een opvallende verandering: grote Engelstalige landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk staan niet eens in de top 10.

Landen in Noord-Europa blijven domineren

Al jaren op nummer één: Finland. Volgens inwoners draait het daar vooral om vertrouwen en zekerheid. Mensen vertrouwen elkaar, voorzieningen zoals zorg en onderwijs zijn goed geregeld en de natuur is altijd dichtbij. Even wandelen in het bos of langs de zee? Dat kan vaak gewoon om de hoek.

Op plek twee staat IJsland, waar sociale steun een grote rol speelt. Inwoners helpen elkaar vanzelfsprekend, iets wat historisch is gegroeid door de geïsoleerde ligging van het land. Ook leren mensen daar juist de kleine dingen te waarderen, zoals samen koffie drinken of ontspannen in warmwaterbaden.

Denemarken staat opnieuw in de top drie. Daar draait geluk minder om zichtbaar plezier en meer om vertrouwen in de samenleving. Mensen voelen zich veilig, gelijk behandeld en ervaren weinig hiërarchie, ook op de werkvloer.

Costa Rica naar plek 3

De grootste verrassing is Costa Rica, dat naar plek vier stijgt. Het land scoort minder hoog op inkomen, maar juist wel op vrijheid en sociale verbondenheid.

Volgens inwoners draait geluk hier vooral om gemeenschap en natuur. Samenleven, buiten zijn en een rustiger tempo aanhouden, spelen een grote rol. Denk aan wandelen langs het strand, contact met buren en een sterke focus op levenskwaliteit in plaats van prestaties.

Balans is key in Zweden

Zweden maakt de top vijf compleet. Daar ligt de nadruk op balans: een modern leven combineren met natuur en rust. Inwoners hebben vaak zowel de stad als bos, water of natuur binnen handbereik.

Daarnaast speelt gelijkheid een grote rol. Iedereen wordt op dezelfde manier aangesproken en sociale verschillen zijn minder zichtbaar dan in veel andere landen.

Dit valt op aan de gelukkigste landen

Hoewel de landen verschillen, zijn er duidelijke overeenkomsten:

Veel vertrouwen in elkaar en de overheid

Sterke sociale vangnetten

Vrijheid om eigen keuzes te maken

Veel contact met natuur

Minder focus op ‘druk zijn’ en presteren

En Nederland? Ook Nederland doet het goed en staat in de top 10. Daarmee horen we nog altijd bij de gelukkigste landen ter wereld.

