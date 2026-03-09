Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Niet Parijs of Rome: deze stad is volgens onderzoek dé Europese topbestemming van 2026

Wie alvast zijn stedentrip voor volgend jaar wil plannen, kan beter niet automatisch aan Parijs of Rome denken. Volgens de jaarlijkse ranglijst van European Best Destinations is er namelijk één andere stad die er in 2026 met de titel vandoor gaat.

Dus niet Parijs, Rome of en ook niet Barcelona of Londen… maar het Spaanse Madrid!

Madrid scoort het hoogst in Europese verkiezing

Ja, de grote winnaar van de titel European Best Destination 2026 is Madrid. Viva la España! De Spaanse hoofdstad kreeg van reizigers uit heel Europa de meeste stemmen en scoort volgens de organisatie hoog op cultuur, gastronomie, leefbaarheid en klimaat.

Spanje deed het eerder al goed in de verkiezing: in 2024 ging de titel naar Marbella. Dit jaar is het dus de beurt aan Madrid.

Voor iedereen wat wils: kunst, erfgoed én moderne wijken

Een belangrijke reden voor de winst is het culturele aanbod. In het zogeheten Landscape of Light liggen onder meer drie wereldberoemde musea op loopafstand van elkaar: het Museo del Prado, het Museo Reina Sofía en het Museo Thyssen-Bornemisza. Kunstliefhebbers kunnen hier dagen vooruit.

Tegelijkertijd ontwikkelt de stad zich verder dan de klassieke hoogtepunten. In wijken als Carabanchel vestigden zich de afgelopen jaren tientallen galerieën en designstudio’s. Ook flamenco speelt een grote rol: Madrid geldt als een van de belangrijkste centra van deze kunstvorm, met iconische taverena’s waar bezoekers de dans en muziek van dichtbij meemaken.

Bijna 3000 zonuren per jaar

Het klimaat helpt ook mee. Met bijna 3000 zonuren per jaar speelt het leven zich grotendeels buiten af. Pleinen zitten vol, terrassen draaien overuren en in het uitgestrekte Parque del Retiro wandelen locals tussen fonteinen en lanen.

Volgens reisorganisaties is juist die combinatie van cultuur en buitenleven wat Madrid aantrekkelijk maakt: overdag musea of parken bezoeken, ’s avonds aanschuiven in een historische taverne of op een rooftop bar.

En het eten… Ja, culinair blijft de stad niet achter. Jonge chefs experimenteren met moderne interpretaties van de Spaanse keuken, terwijl traditionele tavernes vasthouden aan familierecepten die al generaties meegaan. Tapas, stoofgerechten en lokale wijnen staan er nog altijd centraal.

Levendig, maar met uitdagingen

Wat Madrid volgens kenners onderscheidt, is de balans tussen grootstedelijke dynamiek en leefbaarheid. De stad investeerde de afgelopen jaren fors in vergroening, voetgangerszones en openbaar vervoer, waardoor ze ondanks haar omvang toegankelijk blijft.

Daar staat tegenover dat ook Madrid kampt met stijgende huurprijzen en toenemende drukte in het historische centrum. In de zomer kunnen de temperaturen bovendien flink oplopen. Wie de stad op zijn best wil ervaren, doet er volgens reisexperts dan ook goed aan om het voor- of najaar te kiezen.

Eén ding is duidelijk: voor wie in 2026 een Europese topbestemming zoekt, wijst het onderzoek dit jaar overtuigend naar Madrid.

