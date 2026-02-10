Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We vliegen meer en meer, maar nog steeds niet zoveel als voor corona

We vliegen meer en meer: vorig jaar reisden meer dan 78 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is een stijging van bijna 3 procent ten opzichte van 2024, maar blijft nog altijd ruim 3 procent onder het niveau van het pre-coronajaar 2019.

Half miljoen commerciële vluchten

De luchthavens registreerden vorig jaar ruim een half miljoen commerciële vluchten, iets meer dan in 2024. Het luchtvrachtvervoer nam daarentegen af: bijna anderhalf miljoen ton vracht werd vervoerd, ruim 3 procent minder dan een jaar eerder.

Augustus was met afstand de drukste maand van 2025. In die periode vonden 50.000 commerciële vluchten plaats en reisden 7,6 miljoen passagiers via de Nederlandse luchthavens. Het hoogtepunt viel op zondag 3 augustus, toen meer dan 250.000 reizigers de terminals van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht passeerden.

✈️ Rustigste dag in januari Op woensdag 15 januari vonden de minste vluchten plaats. Door hardnekkige mist moesten Schiphol en Eindhoven honderden vluchten annuleren, waardoor slechts 130.000 passagiers werden vervoerd.

Verschillen tussen luchthavens

Hoewel het totale aantal passagiers groeide, gold dat niet voor alle luchthavens. Schiphol, Eindhoven en Rotterdam verwerkten meer reizigers, terwijl Groningen en vooral Maastricht minder passagiers zagen.

Schiphol bleef veruit de grootste luchthaven, met bijna een half miljoen vluchten en bijna 69 miljoen passagiers. Dat is 88 procent van al het vliegverkeer van en naar Nederland.

Populaire bestemmingen om naartoe te vliegen

Meer dan de helft van alle reizigers bleef binnen de Europese Unie. Barcelona was de populairste verbinding, met 1,9 miljoen passagiers van en naar luchthaven El Prat.

Buiten Europa waren vooral Noord-Amerika en Azië belangrijke bestemmingen voor het vliegverkeer van en naar Nederland.

Op vakantie ‘nu het nog kan’

Aan het begin van dit nieuwe jaar staan veel Nederlanders ook weer te trappelen om op vakantie te gaan. Maar niet om de reden die je misschien zou denken, zo schreef Metro vorige maand. Het is namelijk niet het koude weer dat voor vakantiekriebels zorgt, maar de onrust in de wereld, zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. Mensen willen genieten ‘zolang het nog kan’.

Met alle oorlogen en dreigingen die momenteel spelen én de toenemende rust over noodsituaties zoals stroomuitval of overstromingen, hebben veel mensen de behoefte om even bij te komen op een andere plek. Van de ruim 2000 Nederlanders die zijn ondervraagd voor de Vakantiemonitor, geeft bijna de helft aan dat ze door alle onrust snakken naar een vakantie. „Mensen willen rust, even in hun eigen bubbel zijn met familie en vrienden”, aldus Sanne Over van de ANWB.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties