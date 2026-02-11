Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Solo reizen wint aan populariteit: 2 op de 5 reizigers gaan dit jaar alleen op vakantie

Steeds meer mensen doen dingen alleen: een koffietje halen, naar de bioscoop of uiteten, het kan allemaal. Uit cijfers van EasyJet blijkt nu dat ook alleen op vakantie gaan aan populariteit wint. 61 procent van de Nederlandse volwassenen is onlangs alleen op reis geweest, twee op de vijf zijn dat voor 2026 van plan.

Solo reizen draait om één ding: vrijheid en vakantie vieren op je eigen voorwaarden. Mensen die zo’n reis ondernemen, voelen zich meer aanwezig in het moment (75 procent), spontaner (51 procent) en hebben meer controle over hun tijd (26 procent).

De voordelen van solo reizen

Daarnaast zegt bijna 30 procent dat solo reizen hun zelfvertrouwen vergroot en 15 procent sterkere herinneringen maakt dan wanneer ze met een ander samen reizen. Een kwart van de solo reizigers wordt meer nieuwsgierig naar mensen en plekken die ze anders misschien gemist of overgeslagen zouden hebben.

Toch zijn sommige dingen nog spannend voor reizigers die er alleen op uit gaan. Het onderzoek laat zien dat mensen die een solo trip overwegen, vooral opkijken tegen alleen uit eten of naar een café gaan.

Table for One

Om mensen die op solo reis gaan een hart onder de riem te steken, heeft EasyJet Table for One opgezet, wat precies is wat de titel doet vermoeden. Een concept waarbij iedereen in z’n eentje uit eten gaat, om daar alvast een beetje aan te wennen. Het gaat om een intiem diner op 12 februari, morgen dus, in Amsterdam. Mocht je nog twijfels ervaren rond het solo reizen, is dit je kans om het risicovrij uit te proberen. Wil je aanschuiven (bij jezelf dan)? Meld je aan door te mailen naar dit mailadres. Je krijgt dan een speciale korting op het diner en een paar gelukkige reizigers krijgen een gratis retourticket om hun solo reis mogelijk te maken.

„Alleen reizen gaat niet over onbevreesd zijn, maar over ontdekken hoeveel vrijheid je hebt zodra je stopt met wachten”, zegt Roëll de Ram, oprichter van het reisplatform WeAreTravellers, een Nederlandse reisblogger die het initiatief van easyJet aanmoedigt. „Wat dit onderzoek laat zien, is dat juist de momenten waar mensen zich het meest zorgen over maken, zoals alleen eten, vaak de momenten blijken te zijn die alles openen: zelfvertrouwen, verbondenheid en onafhankelijkheid.”

„Bij easyJet weten we dat reizen voor iedereen anders is”, zegt Lizzie Davies, hoofd Marketing Centraal-Europa. „Solo reizen is niet bedoeld als vervanging van vakanties met vrienden, familie of partners, maar om ja te durven zeggen op nieuwe avonturen met jezelf. Table for One is onze manier om die onafhankelijkheid te vieren en mensen eraan te herinneren dat je niet altijd een reisgenoot nodig hebt om eropuit te gaan.”

