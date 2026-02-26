Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Toeristenbelasting Barcelona stijgt fors: wat kost zo’n stedentrip anno 2026?

Een weekendje slenteren over de Ramblas of tapas eten aan het strand? Dat gaat je vanaf april meer kosten. De toeristenbelasting in Barcelona wordt namelijk verdubbeld. Het Catalaanse parlement heeft ingestemd met de forse verhoging.

Wie in Barcelona in een hotel verblijft, betaalt nu nog tussen de 5 en 7,50 euro per nacht aan toeristenbelasting. Vanaf april loopt dat op naar 10 tot 15 euro per nacht, afhankelijk van het type accommodatie.

Toeristenbelasting stijgt niet alleen bij hotels

Ook vakantiegangers die een appartement huren, bijvoorbeeld via platforms als Airbnb, gaan meer afrekenen. Het tarief stijgt van maximaal 6,25 euro naar 12,50 euro per nacht. De maatregel moet de Catalaanse overheid jaarlijks zo’n 200 miljoen euro extra opleveren. Een deel van dat geld is bedoeld om de woningnood aan te pakken.

Dat er wordt ingegrepen, is geen verrassing. Vorig jaar trok Catalonië ongeveer 20 miljoen toeristen. Maar liefst 16 miljoen van hen verbleven in Barcelona.

Inwoners klaar met massatoerisme

Inwoners klagen al jaren over de gevolgen van massatoerisme. Volgens hen is de stad steeds minder leefbaar. Straten, stranden en restaurants zitten vol, terwijl betaalbare huurwoningen schaars zijn. Veel appartementen worden tijdelijk verhuurd aan toeristen, wat de huizenprijzen verder opdrijft.

De verhoging van de toeristenbelasting is onderdeel van een bredere aanpak. Eerder besloot het stadsbestuur van Barcelona dat de verhuur van appartementen aan stedentrippers per eind 2028 volledig wordt verboden. Op dit moment zijn er ongeveer tienduizend woningen geregistreerd voor toeristische verhuur.

Wat kost zo’n stedentrip naar Barcelona eigenlijk?

Denk je erover om zelf een midweekje naar Barcelona te gaan, dan moet je naast de toeristenbelasting ook rekening houden met reis- en verblijfskosten. Voor een retourvlucht vanuit Nederland kun je vaak al tickets vinden vanaf zo’n 100 euro als je vroeg boekt; rond populaire data liggen die prijzen hoger. Binnenkort zou er echter ook een nachttrein richting Barcelona moeten rijden, wat een veel duurzamere keuze is. Wel liggen de prijzen voor (lange) treinreizen vaak iets hoger dan vliegreizen, maar daar valt vaak een mouw aan te passen met vroeg boeken.

Uit een recent overzicht blijkt dat een nacht in een middenklassehotel gemiddeld zo’n 90 tot 180 euro per nacht kost. Als je tijdens je trip drie maaltijden per dag eet in lokale restaurantjes, ben je grofweg zo’n 60 euro per persoon per dag kwijt. Alles bij elkaar, inclusief hotel en eten, komt een gemiddeld dagbudget voor een stedentrip al snel uit op zo’n 150 tot 200 euro per persoon per dag, exclusief extra’s zoals attracties en vervoer ter plekke.

Ook hogere btw op vakantieverblijven in Nederland Een vakantie in eigen land wordt er ook niet goedkoper op, door de hogere btw op vakantieverblijven in Nederland. Uit onderzoek van DeVakantieGids.nl onder 859 Nederlanders blijkt dat 30 procent sneller voor een vakantie in het buitenland kiest als een verblijf in eigen land duurder wordt. Sinds 1 januari 2026 geldt voor vakantieaccommodaties het hoge btw-tarief van 21 procent, eerder was dat 9 procent. Dat leidde al tot discussie binnen de recreatiesector en mogelijk dus ook tot ander boekingsgedrag. Nog eens 33 procent van de ondervraagden zegt dat hun keuze afhangt van hoe sterk de prijs stijgt. Daarmee is bijna tweederde prijsgevoelig. 23 procent blijft even vaak in Nederland vakantie vieren en 12 procent verwacht minder vaak op reis te gaan. Volgens initiatiefnemer Frits Broer van DeVakantieGids.nl kijken Nederlanders kritisch naar de verhouding tussen prijs en beleving. „Als prijs en kwaliteit uit balans raken, verschuift de keuze sneller richting het buitenland.” Toch draait het niet alleen om geld. Voor 31 procent is kwaliteit en comfort doorslaggevend bij een vakantie in Nederland. Slechts 17 procent noemt prijs als belangrijkste factor.

Ook rest van Catalonië volgt

Niet alleen Barcelona voert de prijs op. In de rest van Catalonië stijgt de toeristenbelasting later dit jaar eerst met 50 procent. Vanaf volgend jaar wordt ook daar het tarief verdubbeld.

De lokale overheid hoopt dat de hogere heffing niet alleen extra inkomsten oplevert, maar ook het aantal bezoekers iets afremt. Tegelijkertijd klinkt er kritiek. Tegenstanders vrezen dat de toeristische sector minder aantrekkelijk wordt en inkomsten misloopt.

Voor reizigers betekent het: wie Barcelona op de bucketlist heeft staan, moet rekening houden met een duurdere overnachting.

