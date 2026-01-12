Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat doet je verzekering als je met alcohol op gaat skiën tijdens de wintersport?

Nederlandse skiërs, snowboarders en langlaufers nemen hun veiligheid op wintersport best serieus. Eén ding, zo blijkt uit onderzoek, wordt echter onderschat: de risico’s van alcoholgebruik op de piste.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van PanelWizard in opdracht van Univé. Aan meer dan duizend Nederlanders op wintersport werden vragen over veiligheid gesteld. Hoewel de meeste wintersporters zich goed voorbereiden en veiligheidsregels kennen, skiet of snowboardt bijna de helft weleens onder invloed van alcohol. Dat gebeurt dan vaak zonder te weten wat dat betekent voor hun verzekering.

Maar ja, wat moet je doen als je après-skifeestje op een berg gehouden wordt? Vorig jaar was daar ook al een onderzoek over.

Alcohol hoort er tijdens wintersport een beetje (veel) bij

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 10 procent van de Nederlanders in de afgelopen vijf jaar op wintersport is geweest. De voorbereiding is doorgaans grondig: meer dan driekwart bereidt zich voor door zich te verdiepen in pistecondities, drukte en weersomstandigheden. Maar niet alleen de voorbereiding is voor wintersporters vanzelfsprekend. Ook alcoholgebruik tijdens het skiën en snowboarden hoort er voor veel wintersporters bij.

De helft van de Nederlanders op wintersport heeft weleens geskied of gesnowboard na het drinken van alcohol. Voor velen hoort een drankje op of langs de piste bij de wintersportbeleving: meer dan een kwart vindt alcoholgebruik vóór of tijdens het skiën of snowboarden vanzelfsprekend. Ruim een derde denkt bovendien dat een kleine hoeveelheid alcohol weinig invloed heeft op het functioneren op de piste. Tegelijkertijd is een groot deel zich niet bewust van wat dat betekent voor de reisverzekering.

Kennis over de verzekering op wintersport

Ondanks het alcoholgebruik is de kennis over de invloed daarvan op de verzekeringsdekking beperkt. Slechts iets minder dan de helft van de wintersporters weet wat de reisverzekering zegt over alcoholgebruik tijdens het skiën of snowboarden. Dat terwijl bijna een derde aangeeft gevaarlijke situaties te hebben meegemaakt waarbij alcoholgebruik van henzelf of anderen een rol speelde.

Driekwart van de ondervraagden vindt dat de gevolgen van skiën of snowboarden onder invloed vaak worden onderschat. Toch vertaalt dit besef zich niet automatisch naar kennis van de polisvoorwaarden: veel wintersporters gaan er vanuit dat zij standaard verzekerd zijn. Zij denken dat de verzekering tijdens de wintersport dus ook gedekt is als er alcohol in het spel is.

Verzekeringsdekking niet vanzelfsprekend

Corine Tusveld, manager reisverzekering bij coöperatie Univé, vindt het contrast groot. „Wintersporters bereiden zich goed voor, maar laten die voorzichtigheid vaak los zodra alcohol in het spel komt. Wat veel mensen niet weten, is dat een ongeval onder invloed gevolgen kan hebben voor de dekking van hun verzekering; check daarom vooraf goed de polisvoorwaarden.”

Ben je een niet zo geoefende skiër? Metro had er een op de redactie, Emma. We stuurden haar op wintersport en zij deelde haar ervaringen.

Hier lees je praktische tips en informatie over verzekeringen tijdens de wintersport (in verschillende landen).

